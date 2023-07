Musiche dal mondo dal 18 luglio, in arrivo Marc Ribot e James Senese

Da Marc Ribot a Ivo Papasov e la sua wedding band, passando per James Senese: è pronta per l’avvio la quinta edizione del festival Musiche dal mondo/Glasbe Sveta, che comprende cinque serate (fra il 18 e il 28 luglio) con i grandi nomi della musica internazionale e due con alcuni fra i migliori artisti del Friuli Venezia Giulia, suddivise fra il castello di Kromberk, poco fuori Nova Gorica; villa Attems di Lucinico e palazzo Attems di Gorizia e Klanjscek, in località Ossario di Gorizia.

Il programma della rassegna transfrontaliera, che unisce attraverso la musica Gorizia e Nova Gorica, suggellando i valori dello scambio culturale, del dialogo e dell’amicizia fra i due territori - manifestazione che cinque anni fa ha anticipato la filosofia di Go!2025 incarnandone gli obiettivi - è stato presentato nel giardino del castello di Kromberk.

Del festival, che ha la caratteristica di essere “senza confini” anche nell’organizzazione, condivisa da Circolo Controtempo di Cormòns e dal partner sloveno Kud Morgan, hanno parlato i condirettori artistici Pierluigi Pintar e Tadej Stolič, oltre che il vicesindaco di Nova Gorica Anton Harej.

L’inaugurazione, martedì 18, a Villa Attems di Lucinico, è affidata a un doppio concerto: alle 21 gli sloveni Širom, portatori di un seducente mix world-etnico, alle 22 il quartetto Crimi, che affonda nelle radici siciliane raï algerino, ethio-jazz, funk e soul. Mercoledì 19, sempre a villa Attems, alle 21.30 arriverà uno dei più grandi chitarristi di sempre, Marc Ribot, in “Solo”, ma in apertura di serata, alle 21, il pubblico potrà ascoltare Anna Garano, talentuosa chitarrista e compositrice italo-slovena, nata a Udine, studi a Trieste. Martedì 25 il festival si sposterà al castello di Kromberk, a Nova Gorica, dove è atteso l’arabian-fuzz del collettivo multietnico Al-Qasar, (featuring Alsarah, cantante sudanese), fondato a Parigi, seguito giovedì 27, alle 21, da un altro grande nome della musica internazionale, James Senese, con la sua band e il suo sax partenopeo.

Venerdì 28, gran finale in festa, alle 21, sempre a Kromberk, con Ivo Papasov & his Wedding band, grande serata di festa trascinati dalla band del clarinettista bulgaro che è il padre fondatore del movimento delle wedding band.

Oltre alle cinque serate, il festival, che a Kromberk porterà anche il Mercato del mondo e dei produttori locali, presenta due ulteriori eventi che coinvolgeranno tre fra i migliori artisti della nostra regione.

Venerdì 21, a Palazzo Attems-Petzenstein di Gorizia, dopo la visita guidata (dalle 19) alla mostra Italia Cinquanta Moda e design, prenderà il via Planet Ellington serata organizzata da Controtempo in collaborazione con Musei provinciali di Gorizia ed Erpac Fvg: sul palco Daniele D’Agaro al clarinetto & sax tenore e Giulio Scaramella al piano elettrico: un repertorio, il loro, dedicato alle composizioni tratte dalle numerose suite di Duke Ellington, scritte dal 1935 al 1970, tra cui The Perfume Suite, the Deep South Suite, The Queen’s Suite, Suite Thursday.

Sabato 22, a Klanjscek - località Ossario, Gorizia, i riflettori saranno puntati, alle 19, su “Paolo Forte solo”, il concerto dello “spericolato sperimentatore di suoni, sempre animato da curiosità”, Paolo Forte, “fisarmonicista e compositore, artista il cui profondo spirito di ricerca è figlio di una vocazione, un atteggiamento nei confronti della musica che scaturisce dalla forza delle sue idee coraggiose e avveniristiche”. Info e biglietti www.controtempo.org, https://glasbesveta.org.