Cineambulante: sei appuntamenti con passeggiate, film e picnic

Passeggiate, picnic, cinema all’aperto. Un’esperienza immersiva nel verde declinata in sei date, tra luglio e agosto, per sei comuni coinvolti. L’ottava edizione di Cinemambulante, ideata da Videomante, tra natura buon cibo e cinema, si presenta quest’anno con la novità della produzione made in Fvg.

A illustrarla Giulia Battaglini e Silvia Moras ideatrici di una programmazione che «coniuga una giornata di immersione nel mondo naturale e cinematografico, coinvolgendo il pubblico in un percorso per scoprire la bellezza dei luoghi grazie alla mediazione del cinema e che quest’anno non solo è itinerante ma racconta il Friuli Venezia Giulia», ha annunciato Moras. Il nuovo ciclo di incontri è rinnovato grazie al contributo della Regione , della Fondazione Friuli e dei Comuni che co-finanziano il progetto (Capriva, Buttrio, Talmassons, Ampezzo, Moruzzo e Villa Santina). Partner di quest’anno è Io Ci Vado Aps, per rendere ogni evento in programma più inclusivo sia per la mobilità che per l’alimentazione e la fruizione dei film. «Il programma dei sei appuntamenti – ha approfondito Battaglini – prevede sempre una passeggiata con una guida naturalistica selezionata dal partner Wild Routes, che racconta l’ambiente che caratterizza i luoghi, e il regista che aiuterà il pubblico a guardare il contesto con gli occhi di chi fa cinema. Dopo la passeggiata ci sarà una cena “pic-nic” organizzata con i produttori locali e degustazione di vini offerta dall’associazione “Le città del vino Fvg”. A seguire, la proiezione di un film all’aperto. Tutte le attività sono gratuite, tranne la cena».

Prima della proiezione dei film, la visione dei corti selezionati dalla regista Laura Samani (David di Donatello miglior regista esordiente 2022, per Piccolo Corpo): «Sono lavori recentissimi e i registi sono under 35». Si comincia domani, venerdì 14, a Capriva , alle 21, al parco Comunale di Piazza Vittorio, 1, “Paradise – Una nuova vita” di Davide del Degan (2019), alla presenza del regista, preceduto dai corti: Puiet di Lorenzo Fabbro, e Pentola di Leo Cernic. Domenica 16 a Buttrio, Parco della Villa Toppo Florio, alle 20.concerto “Guardare la musica, ascoltare la danza”, a cura di Roma Tre Orchestra. Alle 21.15 “Custodi” di Marco Rossitti, con il regista, Luciano Gaudenzio (direttore della fotografia) e Daniela Pizzarotti (Presa diretta del suono).

Sabato 22, a Talmassons, alle 21, “Gigi la legge” di Alessandro Comodin, alla presenza dell’attore protagonista Pier Luigi Mecchia. Precede il corto “Come le lumache” di Margherita Panizon.

Sabato 29 luglio, Ampezzo, alle 21 “L’angelo dei muri” di Lorenzo Bianchini (2021), alla presenza del regista. Precede il corto “Petrol” di Cabiria Lizzi. Venerdì 4 agosto, Moruzzo. Alle 21, Santa Margherita del Gruagno, Forte di Santa Margherita, “L’uomo senza colpa” di Ivan Gergolet. Preceduto dal corto “Tracce perdute” di Gianluca Gloria.

Sabato 12 agosto, a Villa Santina , alle 21. 00, Laghetto della pineta, “La lunga Corsa” di Andrea Magnani (2022), alla presenza del regista. Preceduto dal corto “Wenn ich tanze, wackelt die Welt (Quando ballo la terra trema)” di Otto Lazic Reuschel. Per info: eventi@videomante. it.