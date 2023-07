A Pordenone tornano i giovedì sotto le stelle: in San Francesco c’è il chitarrista Del Sal

Tornano a Pordenone i “Giovedì sotto le stelle”, con aperture serali dei musei e dei negozi, animazione, concerti, come quello organizzato nell’ambito dell’8. edizione del Pordenone music festival dell’associazione Farandola, diretto da Antonio D’Alessandro: alle 20.30, l’ex convento di San Francesco apre le porte al recital di Adriano Del Sal, chitarrista di fama internazionale cresciuto proprio all’interno dell’accademia di chitarra di Farandola. Il programma prevede l’esecuzione di opere di Regondi, Barrios, Moreno-Torroba e Albéniz.

Sempre all’interno dell’Estate in città pordenonese nuova tappa, alle 17, nel parco della biblioteca Turchet di via Pontinia, per la rassegna di letture animate “Ogni biblioteca è un’avventura”, a cura di Dedica festival/associazione Thesis. Gli attori di Ortoteatro proporranno “Il cavaliere Panciaterra e altre storie divertenti”, dello scrittore francese Gillet Bachelet. Alle 18.15 da piazza Cavour parte la visita guidata alla scoperta dell’area ex Tomadini, Pordenone misteriosa curiosa e sconosciuta ed è in programma una visita guidata, questa sera, anche nel museo civico palazzo Ricchieri, dove è allestita la mostra di opere d’arte che ripercorre i 50 anni dell’associazione La roggia, aperta fino al 27 agosto. Alle 21, nell’ambito di un’altra mostra, "1000 dischi per un secolo 1900-2000", nelle sale della galleria Bertoia, Enrico Merlin conduce un approfondimento musicale, “Italiani in mostra”.

A Sacile oggi ritorna invece il teatro all’aperto, in Corte Ragazzoni (in caso di maltempo nel Teatro Ruffo) grazie a “Scenario d’Estate”, rassegna del Piccolo Teatro Città di Sacile. Alle 21.15, il Teatro di Pazzi di San Donà di Piave presenta la pièce “Hemingway tra le lagune venete e Cuba”, teatro-concerto a cura di Giovanni Giusto con l’attrice Cecilia Prosperi e con la band formata da Rita Bincoletto, canto, Alvise Stiffoni, violoncello, Diego Vio, chitarra. Letture sceniche all’aperto, nel prato della biblioteca di Fiume Veneto (se piove, all’interno), alle 21, con Ortoteatro e Biblioteche fuori luogo: “Curarsi con i libri, rimedi letterari per ogni malanno” è il tema della serata, protagonista Fabio Scaramucci. Cinema sotto le stelle, infine, sia a Pasiano di Pordenone nel parco del Molini, alle 21, dove si proietta “Asterix & Obelix. il regno di mezzo”, sia a Montereale Valcellina, a palazzo Toffoli, alle 21.20, con il film “L'ispettore otto zampe e il mistero dei misteri”.