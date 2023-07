A Sacile il cine-concerto dedicato a Harold Lloyd. Andreis ricorda Tavan

Dal cinema con l’orchestra a Sacile alla mostra dedicata al poeta Federico Tavan ad Andreis, passando per l’omaggio a Nino Rota a Pordenone, si declinano in varie espressioni artistiche gli eventi in programma, sabato 15 luglio, nel Friuli Occidentale

Il cine-concerto “The Freshman” (Viva lo sport!) animerà alle 21.15 la corte di palazzo Ragazzoni a Sacile: la Zerorchestra rende omaggio ancora una volta al genio del cinema muto Harold Lloyd, con il film prodotto dallo stesso comico nel 1925.

La nuova colonna sonora composta per l’occasione da Mirko Cisilino trae ispirazione dalle atmosfere jazzistiche dei ruggenti anni Venti e sarà eseguita dai musicisti di Zerorchestra al gran completo.

A Pordenone, nell’auditorium Concordia, alle 20.30, primo appuntamento per la nuova Orchestra da Camera di Pordenone diretta da Ben Palmer, in occasione del 28. Pordenone music festival dell’associazione culturale Farandola.

Diretto da Giulio Arnofi, il concerto prevede un repertorio di musiche di Nino Rota, con la presenza dei solisti Ilaria Loatelli al pianoforte e Andrea Casarotto al contrabbasso.

Fra gli appuntamenti dell’Estate a Pordenone segnaliamo le discese gratuite in canoa sul fiume Noncello, con il Club Naonis, dall'imbarcadero Marcolin all'attracco della Vecchia dogana di Vallenoncello: alle 9, alle 11 e alle 14, (info: 338 9108620). Al museo del Paff!, dalle 15.30, visite guidate all’esposizione permanente e alla mostra “ Strip Art. Sogni e realismo nei primi maestri del fumetto”, mentre una nuova mostra s’inaugura ad Andreis, alle 18, nel Centro visite, dedicata a "La naf spazial" del poeta Federico Tavan (organizzata dal Comune nel decennale della morte) interpretata nei quadri e nell'astronave interattiva da Daniele Gaspardo.

Per quanto riguarda i libri, a Casera Pradut di Claut, alle 17.30, la giornalista Alessandra Beltrame e la pastora Caterina De Boni presentano il loro “Il viaggio delle donne” (Ediciclo editore), esperienze di vita al femminile raccontate da due punti di vista differenti, la giornalista-viaggiatrice e la pastora transumante.

Infine, domenica all’alba, nell’ambito del Blanc European festival, alle 6.30, fra Caneva e Polcenigo, nel sito Unesco palafitticolo di Palù di Livenza, “Acqua, musica e magia” è il tema del concerto con musiche ispirate all’acqua e alle storie di magia: con Silvia Celadin, soprano, e Pierluigi Piran al pianoforte.