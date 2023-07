Ben Harper ai Laghi di Fusine, teatro e musica in Grotta a Pradis

Il terzo fine settimana di luglio è ricco di concerti classici e jazz e di visite guidate nei luoghi più suggestivi della regione.

L’estate del Teatro Verdi di Pordenone prosegue con gli appuntamenti in vetta. Domenica 16, il Progetto Montagna porta alla Grotta di Pradis, a Clauzetto. Alle 19, con ingresso libero, “Piccoli funerali”, di e con Maurizio Rippa alla voce narrante e Amedeo Monda alla chitarra.

Natura in…cantata”, progetto di Nei Suoni dei Luoghi è domenica, alle 8, nel Roccolo di Villa Primavera, a Campoformido, con l’Ensemble Vocalia, diretto da Francesca Paola Geretto, al Paolo Furlan, letture a cura di Monica Beltrame.

Il concerto è a ingresso gratuito, in caso di pioggia l’evento di terrà alle 21 alla Chiesa di San Martino Vescovo a Basaldella.

Per Blanc European festival sabato, alle 20.30 a Gorizia, a Palazzo Lantieri, “Maria Callas: La Perla Nera”. Domenica mattina, alle 6.30 a Caneva e Polcenigo Sito Unesco palafitticolo di Palù, “Acqua, musica e magia”, con Silvia Celadin, soprano, e Pierluigi Piran al pianoforte.

No Borders Music Festival continua ad ospitare grandi artisti. Ai Laghi di Fusine si esibiscono alle 14 Ben Harper & The Innocent criminals, sabato 15, e alle 14 Mannarino, preceduto da Lamante (alle 13) domenica 16 luglio, per un altro fine settimana all’insegna di musica, natura ed enogastronomia.

Per Udin&Jazz, alle 18.30, in Piazza Libertà appuntamento con il Dario Carnovale trio feat. Domenica, alle 19, al Giangio Garden di Parco Brun di scena i Greentea inFusion con performance pittorica live curata dall’artista Massimiliano Gosparini.

In serata, alle 21 in Piazza Libertà, a cura di Cinemazero di Pordenone: alle 21.30, il film muto del 1925 The Freshman-Viva lo sport!. Colonna sonora suonata dal vivo dalla Zerorchestra, diretta da Mirko Cisilino.

Al Castello di Colloredo concerto live, sabato sera, di Jimi Barbiani Band alle 21.

Per i Concerti in Basilica c’è grande attesa per il Coro Filarmonico sloveno, diretto da Gregor Klancic, in programma nella basilica di Aquileia, sabato, con inizio alle 20.45.

Per Safest (Summer Academy festival) sabato, alle 18, c’è Aria di Teatro, performance collettiva, presso Arena Nico Pepe, largo Ospedale vecchio a Udine.

Alle 19.30 gli allievi del terzo anno della civica Accademia d’arte drammatica Nico Pepe sono in scena con Rumori fuori scena.

La rassegna Vento d’Estate è al parco Martiri delle Foibe di Udine, a cura del Circolo Arci MissKappa in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

Sabato sono diversi gli appuntamenti: laboratori per bambini e bambine, fotografia, concerto alle 20.30 degli Expired Milk e un film di animazione proiettato sulla casa all’angolo

Per Carniarmonie, alle 20.30, nella chiesa della Santissima Trinità a Oltris di Ampezzo, spazio al Duo Nihz in un concerto dal titolo “Nesjomme”.

Domenica 16, alle 20.30 a Palazzo Veneziano di Malborghetto-Valbruna, “Strings n’ Strikers”, con il quartetto di violoncelli Extracello.

Sono molti gli appuntamenti del festival Darte. Segnaliamo sabato, alle 21, Centro Sociale Simonetti di Cabia, il concerto-spettacolo “Donne di Confine”.

Domenica, alle 21, a Palazzo Savoia di Arta Terme si esibirà il Coro Peresson diretto da Mario De Colle, con il violoncello solista Cristina Nadal.