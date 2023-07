Teatro protagonista con eventi per bambini e Cinema sotto le stelle

Teatro e iniziative per ragazzi e famiglie, lunedì 17, in agenda, mentre a Casarsa è in programma una serata speciale di cinema all’aperto legata a Pasolini e in settimana sono in partenza alcune rassegne teatrali a Pordenone.

Proprio in città lunedì, alle 21, per ParcoBaleno, in viale Martelli, arriva la nuova tappa di Scena bimba, la rassegna organizzata da Comune, Ortoteatro e Scuola sperimentale dell’attore.

Il Teatro dell’orsa di Reggio Emilia presenta “Filafiaba” , con Lucia Donadio, Chiara Ticini, musiche dal vivo di Gaetano Nenna e regia Monica Morini.

C’è invece il teatro di quartiere, alle 21, al polisportivo di via Gemelli, dove va jn scena la commedia “La strana coppia”.

Sempre nell’ambito dell’Estate a Pordenone, alle 21.30, nell’arena Hera di largo San Giorgio, prosegue il Cinema sotto le stelle di Cinemazero con la proiezione di “Donne sull'orlo di una crisi di nervi”.

Cinema all’aperto, ma non solo, anche a Casarsa, con la serata organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune, dedicata al documentario che celebra gli anni friulani di Pasolini e in particolare il periodo casarsese: alle 21.15, nell’antico frutteto di Palazzo Burovich, si alza il sipario su “La rosada e l’ardilùt nel Friuli del giovane Pasolini”, di Roberta Cortellai.

Interverrà anche il "Nini" Bertolin, che è stato allievo dello stesso Pasolini ed è oggi uno degli ultimi testimoni di quello straordinario periodo, oltre alla regista friulana autrice del documentario.

A Pordenone e in provincia prenderanno il via questa settimana due rassegne teatrali. Il parco di Casa Madonna Pellegrina ospiterà da mercoledì “Teatri nel giardino del mondo”, voluta da Fondazione Buon samaritano Casa Madonna Pellegrina, Caritas diocesana e Cooperativa Nuovi vicini.

Primo degli spettacoli, in programma alle 19, “Da dove guardi il mondo”, proposto dalla compagnia Abbondanza/Bertoni La Piccionaia di Vicenza.

Partirà sempre mercoledì, da San Vito al Tagliamento, la rassegna itinerante Antiche dimore promossa da Le muse orfane: nel Teatro Arrigoni, alle 21, andrà in scena “La serva del prete geologo” , spettacolo ispirato alla figura di Anton Lazzaro, con Cristina Greco, testo e regia Francesco Cevaro, consulenza drammaturgica e artistica Silvia Lorusso, produzione Compagnia della Testa.