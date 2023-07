C’è il rapper Silent Bob: il Peter Erskine Quartet sul palco a San Quirino

C’è molto teatro, oggi, in agenda, a Pordenone e dintorni, ma il calendario dell’estate porta in città anche due appuntamenti musicali ed è inoltre la sera del Peter Erskine Quartet (con Erskine, una delle icone del jazz mondiale, suoneranno lan Pasqua, Darek Oles, George Garzone), atteso alle 21.15 nel nuovo Centro di catalogazione dei Magredi di San Quirino per il Blues in villa festival.

Tornano i concerti del Pordenone Live nel parco San Valentino, alle 21.30: il rapper, cantautore e nuovo astro della scena urban nazionale Silent Bob, presenterà assieme al geniale produttore Sick Budd, il suo “Habitat Cielo Tour”. Porte aperte alle 19.30 (info: www.azalea.it). Musica anche alle 19, al Caffè letterario, che con Arcigay Friuli organizza il concerto di Michela Grena "Echoes of my voice". In una dimensione live intima e minimale Grena presenta con Lorenzo Conrad alcuni dei brani più significativi del suo percorso, un racconto in musica del suo mondo.

Sempre a Pordenone, nel parco di via Pontinia, alle 20.45, va in scena per la rassegna “Teatro fuori dai teatri” la commedia musicale “Rockischiotte” di Barbamoccolo scs, in collaborazione con Artivarti, rivisitazione in chiave moderna e musicale del classico di Cervantes “Don Chisciotte”. A Maniago, nel museo delle coltellerie e dell’arte fabbrile, prendono il via oggi, alle 21, le visite guidate teatralizzate “A colpi di memoria” a cura delle “oper-attrici” museali, gli attori e le attrici delle compagnie teatrali amatoriali di Maniago, preparati da un duo di form-attori di eccezione, i Papu. A Budoia, nell’area mercato, alle 21.15, per “Scenario d’estate”, del Piccolo teatro Città di Sacile, gli attori del Centro teatrale Da Ponte di Vittorio Veneto presentano la divertentissima “Osteria Shakespeare”, drammaturgia e regia di Edoardo Fainello, spericolata sfida di rappresentare sei opere del Bardo in 60 minuti.

A Valvasone, in piazza Castello, alle 21, “Stare sul c.” è la “testimonianza poetica in forma di chiacchierata da bar “promossa da Teatrino del Rifo - Prospettiva T all'interno del festival "Teatro nei luoghi", di e con Manuel Buttus, Flavio D’Andrea, Marta Riservato. A San Vito al Tagliamento, infine per “Tra la storia e la gente, nella piazzetta del castello, alle 21, Angelo Floramo e Deborah Coppola parleranno di “a-nar-chi-a”.