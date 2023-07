Palmanova, il giorno del concerto di Nick Mason

Sarà Nick Mason, il leggendario batterista dei Pink Floyd e pietra miliare della storia della musica, ad aprire giovedì 20 luglio in Piazza Grande a Palmanova alle 21.30 la sezione musicale di Onde Mediterranee, con un concerto da quasi tutto esaurito che sta attirando pubblico proveniente da tutto il nord-est d’Italia e da oltre confine.

Onde Mediterranee, concept Festival che da 27 anni si propone come contenitore di eventi musicali, teatrali, letterari, visivi e di creatività tra i più importanti in regione, è ideato e organizzato da Euritmica, gode del sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia - Cultura e Turismo, Comune di Gradisca d’Isonzo, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Bcc Staranzano e Villesse, della collaborazione di numerose associazioni del territorio, oltre a rientrare nel programma di avvicinamento a GO!2025 Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura.

Mason arriverà in Friuli Venezia Giulia per la seconda tappa di Saucerful Of Secrets, tour di 5 selezionatissime date in Italia, portando i brani che hanno segnato gli anni formativi dei Floyd, con tanti tributi a Syd Barrett, sia a livello musicale sia aneddotico e un repertorio che comprende tutto ciò che va dal 1965 al 1972, un periodo straordinariamente creativo e prolifico per la musica e per i Pink Floyd.

Il grande batterista ha scelto per questo progetto una super band formatasi nel 2018 e composta da Gary Kemp mente degli Spandau Ballet, Lee Harris dei Blockheads, Guy Pratt, bassista dei Pink Floyd dal 1987, e dal compositore Dom Beken.

Non un semplice tributo, ma un ritorno agli albori e al loro periodo più psichedelico e all’avanguardia; un modo per «catturare lo spirito dell’epoca», come detto dallo stesso Mason, e trasmetterlo al pubblico attraverso tracce estratte da dischi quali The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets, More e Ummagumma. Nicholas Berkeley Mason, batterista, compositore e produttore discografico è anche grande appassionato di scrittura e di automobili; cofondatore dei Pink Floyd è stato l’unico componente fisso dell’intera vita della band.

Nel 1963, frequentando il Regent Street Polytechnic, si unì a Richard Wright e a Roger Waters per formare il gruppo musicale Sigma 6, embrione di quello che poi sarebbe diventato uno dei più grandi gruppi della storia della musica. Si stima che i Pink Floyd, inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1996, fino al 2008 abbiano venduto circa 250 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 74,5 milioni negli Stati Uniti d'America.

Biglietti online su ticketone.it – info: tickets@euritmica.it.

Biglietteria e ritiro accrediti in Borgo Aquileia a Palmanova, aperta dalle 19.30. Per chi ha già il biglietto, accesso da Borgo Udine, apertura cancelli, ore 20.00