Teatro estivo con Malachino e Valerio Marchi racconta Carnera

Concerti, proiezioni all’aperto, letture sceniche, presentazioni, è ricco il programma del penultimo fine settimana di luglio.

Oggi, sabato, alle 21 al Teatro san Giorgio di Udine, Alberto Boubakar Malanchino, il Gabriel di “Doc”, è “Sid” per Festil/Teatro Contatto 41 Estate: storia di una generazione in cerca di identità.

Udine sotto le stelle… letture e laboratori, oggi alle 21 in piazza XXVI Luglio, ospita Elena Commessatti con il suo “Udine Una Guida” (Odòs). Presentazione a cura di Remo Andrea Politeo (libreria Moderna Udinese) con interventi a cura di Francesca Agostinelli e Massimo Bortolotti.

Blanc European Festival, è oggi, sabato, alle 19 a Barcis, all’ingresso della Strada Vecchia della Valcellina, “Il Cellina e altre acque”, con Giulia Pes, voce recitante, Marianna Acito, mezzosoprano, Alessio Ghezzi alle percussioni. Insieme il quartetto di violoncelli composto da Riccardo Pes, Francesca Favit, Cristina Nadal, Jana Kulichova, Paolo Carraro. Special guest la cantante Dhuti Elizabeth Johnson. Domani, domenica 23, alle 20.30, a Clauzetto nella Borgata Tascans, l’incontro “Risonanze della natura”. Parole di Giulia Pes, Riccardo Pes al violoncello.

Note e Parole in Rifugio, è oggi, sabato, alle 16, al rifugio Savorgnan - di Brazzà, “Come avesse le ali di un angelo – Salite e vita di Emilio Comici”, con Marzia Postogna, Adriano Giraldi e Cristina Santin. Domani, domenica, alle 14, al rifugio “Piani del Cristo”, concerto del “Bratiska trio” con Lucas e Gianluca Bratina, e Pietro Spanghero.

Il compositore e fisarmonicista friulano Paolo Forte è oggi, sabato, protagonista di “Paolo Forte solo”, alle 19, nella tenuta Klanjscek - Località Ossario di Gorizia, per il festival transfrontaliero Musiche dal mondo/Glasbe Sveta.

Questa sera alle 21.30, cinema all'aperto del Giardino Loris Fortuna di Piazza I Maggio a Udine, Valcanale. La natura, la transumanza e le storie di minatori, secondo appuntamento con il film di Ivo Pecile e Marco Virgilio.

Vento d’Estate, al parco Martiri delle Foibe a Udine oggi, sabato, dalle 16, apre il Summer lab. Alle 20.30 concerto dei Dallanima, (Annalisa Conte voce, Lorenzo Lo Gioco tastiere, Marco Gariazzo chitarra, Emiliano Visentini basso, Daniele Bosa batteria).

Per Cinemambulante oggi, sabato, a Talmassons, alle 18, al Mulino Braida di Flambro, passeggiata cinenaturalistica & picnic “Il biotopo delle risorgive di Flambro”, con l’attore Pierluigi Mecchia e la guida naturalistica Michele Germano. Alle 21, proiezione di "Gigi la legge" di Alessandro Comodin.

Per Udinestate 2023, domani, domenica, alle 20.30, a Cussignacco, Sala Polifunzionale Criscuolo in Via Veneto 164, Ogni pugno è una scommessa. Vita e leggenda di Primo Carnera. Narrazione di Valerio Marchi, letture di Carla Manzon, parti musicali eseguite da Maurizio De Marchi e dal Trio Kalliope (Chiara Di Gleria, Michela Franceschina, Rossella Zarabara).

More Than Jazz, con il concerto della violinista Anais Drago intitolato “Le dèbut du matin”, è domani, domenica 23, alle 4.45, ma al Parco delle Ex-colonie anziché al Forte di Osoppo.