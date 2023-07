Morrison, Hendrix e Joplin: un tributo musicale in piazza a Pordenone

PORDENONE. Teatro, musica e cinema: anche lunedì 24 luglio si moltiplicano le opportunità di svago, in particolare a Pordenone, dove il cartellone dell’Estate in città è ricco di occasioni. In piazza XX Settembre, alle 21, il palco all’aperto accoglie il “Concerto JJJ”, omaggio a James Joplin, Jim Morrison e Jimmy Hendrix, nella rilettura di Klara alla voce e di Moris Pradella chitarra.

Per il cinema sotto le stelle, nell’arena di largo San Giorgio prosegue la rassegna di Cinemazero e alle 21.30 sul grande schermo è attesa la proiezione del film “L’ultima notte di Amore”, con Pierfrancesco Favino. Poco lontano, nei giardini “Francesca Trombino”, da mercoledì arriverà anche la XIX edizione di Fmk, il meglio del cortometraggio italiano e straniero.

Per il teatro, sempre a Pordenone, alle 21, nel polisportivo di via Gemelli, Etabeta Pordenone presenta “Music comedy show”, dell’Accademia sperimentale Spettacolo Carnia di Paluzza. In scena le vicende di una coppia sposata che si mette a nudo portando alla luce i difetti del mondo maschile e di quello femminile. Sulla colonna sonora suonata e cantata dal vivo gli attori Rosemarie Maieron, Marius Cosmin e Alessandro Mistichelli, si confronteranno in un combattimento senza esclusione di colpi.

Alla stessa ora, nel cortile della parrocchia dei Santi Ilario e Tiziano del quartiere di Torre, per la rassegna Scena bimba di Ortoteatro e Scuola sperimentale dell’Attore, la compagnia La casa di creta di Catania presenta “Grande Ma il bambino di tutti i colori”, con Antonella Caldarella e Steve Cable, una storia in cui la “diversita” è raccontata attraverso la comicità e la poesia del clown.

A San Vito al Tagliamento, alle 20.45, nel Teatro Arrigoni, serata dedicata a Pasolini con lo spettacolo “Il suono, la parola, il verso”, un viaggio fra le pagine del poeta per testimoniare l’importanza della musica nella sua vita e nella sua opera. Estratti di poesia e prosa, letti da Mattia Lanteri, alternati a improvvisazioni al pianoforte di Arno Barzan, seguiranno il percorso dell’intellettuale, legato a doppio filo con la sua vita e le trasformazioni storiche del Paese.

A tessere la trama narrativa saranno gli interventi di Annamaria Coviello. Appuntamento musicale anche a Spilimbergo, alle 21, nel ristorante Tre corone, dove farà tappa il tour dei “Fortune Tellers”, duo composto dal batterista Marco Betti e dal pianista Francesco Palmisano, con la loro ricerca sulle origini della musica popolare afro-americana (prenotazioni allo 0427 450313).