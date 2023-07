Brividi sotto le stelle con la notte horror: allo scoccare della mezzanotte arriva Dario Argento

PORDENONE. La notte dei film horror, ancora un “giovedì sotto le stelle” con l’apertura serale dei negozi e dei musei a Pordenone, Marino Bartoletti a Porcia, il circo di Brocante in Val Colvera: menu ricco anche giovedì 27 luglio, nella Destra Tagliamento. In città, seconda serata di Fmk, il festival internazionale del cortometraggio di Cinemazero.

A partire dalle 21.30, nei giardini Trombino di via Brusafiera, proiezione di sei film e allo scoccare della mezzanotte di Profondo rosso, cult di Dario Argento, a 48 anni dalla sua prima uscita in sala, in versione restaurata. CinemaDivino fa tappa invece a Pasiano, nell’azienda agricola Elisabetta Cicherello – Najma con la commedia e farsa Un profilo per due di Stephàne Robelin (alle 19.30 degustazione, dalle 21.30 il film)

Il giornalista Marino Bartoletti sarà in centro storico a Porcia alle 21, accompagnato dalla musica dei Bagliori di luce, per ripercorrere il mito di Dalla e Battisti. In Val Colvera prosegue oggi il festival del circo contemporaneo Brocante: alle 21, in località Casasola, con Cuerdo di Karl Stets, artista di circo e regista danese; alle 22.30 il concerto dei Lu Gruppu con le sonorità del meridione d’Italia, seguito da Àfrica Llorens, artista catalana, che presenterà Foradada.

Aperitivo con l’arte a Domanins, nell’azienda vinicola I Magredi, alle 21, Tamara De Lempicka – La regina dell’Art déco, spettacolo con Cristina Bonadei, regia di Massimo Tommasini, e con Francesco Bearzatti (sax e clarinetto) e Oscar Marchioni (pianoforte).

Tre gli appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini: a Pordenone, alle 17, nel giardino della biblioteca di Torre, racconto animato di Ric e Ric, storia di un orco e di un folletto e altre storie, di Eric Battut, per la rassegna di Thesis/ Dedica festival.

Nel Coop corner di palazzo Mantica, iniziativa di Confcooperative Pordenone con il supporto di Concentro e Pordenone with Love, dalle 20, Fiabe sotto le stelle a cura della cooperativa Melarancia.

A Pasiano, nel parco dei Molini, alle 21, Ortoteatro porta C’era due volte un re, con Noemi Bassani e Stefano Tosi, regia Fabio Scaramucci

Per i libri, a Prata, in piazza Indipendenza alle 21, Valeria Corciolani presenta il suo romanzo La regina dei colori (Rizzoli), in dialogo con Lucia Roman.

A San Vito al Tagliamento, alle 21, nel cortile dei Battuti, Questa parola America è la serata di letture e musica dedicata alle biblioteche degli Stati Uniti e alle loro storie, con Alessandro e Daniele Venier