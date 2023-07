Alla Fiera della musica arriva Gabbani con “Ci vuole un fiore”

Condensata in due serate, torna oggi e domani ad Azzano Decimo la Fiera della musica e per questa 23ª edizione porta sul palco, allestito nel centro sportivo Bearzot, un poker di giovanissimi artisti (questa sera) e uno dei più acclamati cantautori italiani, Francesco Gabbani, atteso domani con il suo “Ci vuole un fiore tour”.

Oggi, intanto, quella che si annuncia è una serata all’insegna soprattutto del rap. A dare il via al concerto, alle 20 (cancelli aperti dalle 19) sarà Ele A che presenterà il suo Ep, “Globo”, un lavoro che unisce talento, consapevolezza e sperimentazione.

A seguire Dani Faiv, più volte protagonista nelle classifiche italiane e che ha già all’attivo diversi dischi d’oro e di platino. Sarà poi la volta di Nayt, con il suo Summer Tour 2023, altro giovane rapper italiano già nel cuore di migliaia di fan. A chiudere la serata, sempre a ritmo di musica rap, ci penserà Mezzosangue, il rapper-psicologo la cui maschera è parte di un percorso personale che si è rispecchiato nei dischi pubblicati.

Nel frattempo cresce l’attesa per Francesco Gabbani, che sarà sul palco della Fiera della musica domani, alle 21 (cancelli aperti dalle 20) con il suo nuovo spettacolo che prende il nome dal suo one man show andato in onda in prima serata su Rai1.

L’autore di “Occidentali’s karma”, brano vincitore a Sanremo nel 2017 e che ha vinto un posto nell’olimpo dei tormentoni contagiosi, prosegue nel suo intento di provare a sensibilizzare il pubblico, attraverso parole e musica, sui temi legati all’ambiente e al futuro del nostro pianeta, seguendo un filo conduttore che si riconduce al programma televisivo.

Lo spettacolo mette al centro la musica e la sua dimensione live e prevede appunto in scaletta, oltre alle canzoni che hanno fatto la storia del percorso artistico di Gabbani, anche brani che raccontano la bellezza del nostro pianeta e brevi monologhi scritti appositamente per lo show.

In “Ci vuole un fiore tour” Gabbani, che è accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra), presenta dal vivo anche il nuovo singolo “L’abitudine” uscito ad aprile nelle radio, e scritto con Fabio Ilacqua, già autore per il cantautore di Massa Carrara di brani come “Amen” e “Occidentali’s karma”.