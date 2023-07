Gli Absolute Five nell’estate azzanese, Fiabe a Borgomeduna

Cinema sotto le stelle, musica, teatro, appuntamenti con l’arte e i libri anche oggi, lunedì 31 luglio, nella Destra Tagliamento. A Pordenone, alle 21,30, nell’arena sotto le stelle di largo San Giorgio, Cinemazero porta la proiezione speciale de “La lunga corsa” (con Adriano Tardiolo, Giovanni Calcagno e Barbora Bobulova), la nuova commedia stralunata di Andrea Magnani, attesa al cinema dal 24 agosto sotto il segno della Tucker Film. Ad accompagnare la proiezione ci sarà lo stesso Magnani.

Rimanendo in città, la Scuola sperimentale dell’attore raccoglie il testimone della rassegna Scenabimba da Ortoteatro e alle 21, a Borgomeduna, davanti alla chiesa, organizza lo spettacolo “Fagioli”, della compagnia Finsterrae teatri di Trento, di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj, basato sulla fiaba inglese “Jack e il fagiolo magico”, fra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole magie e clownerie.

Ancora a Pordenone, alle 18, in biblioteca, collegata alla mostra in corso a palazzo Ricchieri, dedicata alla collezione della galleria “la Roggia”(che in mezzo secolo ha caratterizzato in città la ricerca nella contemporaneità delle arti visive), si terrà una conversazione con Enzo Di Grazia, Chiara Tavella e Paola Voncini.

Per la musica, ad Azzano Decimo, oggi è il giorno più atteso dell’Estate azzanese: ritornato alle 21 sul palco di piazza delle Libertà gli Absolute Five, con tutte le hit migliori di sempre da cantare e ballare. A Valvasone, alle 18.30, in duomo, concerto con i finalisti del Premio Ilma estate, sezione di Valvasone, che eseguiranno musica del Rinascimento con cornetti, trombe e tromboni d’epoca e con il celebre organo cinquecentesco

Proseguono anche gli appuntamenti a Piancavallo, dove oggi sono di scena i libri. Alle 17.30, in piazzale Mario Della Puppa, a cura del Comune e della biblioteca civica di Aviano, Ortoteatro e in collaborazione con Bottega Errante, nell’ambito del ciclo “Il racconto delle terre alte” (incontri per ascoltare storie di montagna) Luigina Battistutta, originaria della Val Tramontina, presenta i suoi romanzi “Caterina la contrabbandiera friulana” e “Il mercante delle alpi” dialogando con Daniele Zongaro.

Teatro per famiglie, infine, a Sequals (cortile della canonica di Solimbergo), alle 21, dove Ortoteatro presenta “Gambe in spalla!”, storie popolari raccontate da Fabio Scaramucci.