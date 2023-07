A Palmanova c’è Checco Zalone: il mondo di oggi descritto attraverso l’ironia

PALMANOVA. Checco Zalone, comico, attore, showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista, sceneggiatore e regista italiano, personaggio amatissimo dal pubblico, è tornato sulle scene a ben undici anni dal grande successo di “Resto Umile World Tour”. “Amore + Iva”, questo è il titolo del nuovo spettacolo, che ha ottenuto un successo dietro l’altro nei teatri italiani e che si riconferma ora nelle date estive.

Checco Zalone sarà oggi, lunedì 31 luglio, sul palco di Piazza Grande a Palmanova.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Fvg, Città di Palmanova e PromoTurismoFvg, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie dello spettacolo, poste in Borgo Cividale così come l’ingresso al pubblico, dalle 19. Porte aperte alle 19.30 e inizio show alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it.

“Amore + Iva” è uno spettacolo totalmente inedito in cui racconti, imitazioni, musica e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dagli italiani. Checco Zalone porterà in scena storie e personaggi che permetteranno di ridere di sé stessi e degli altri, declinando la sua arte creativa su diversi registri attraverso un uso sapiente dei tempi comici, della fisicità e dell’espressività.

Ha uno stile personalissimo e inimitabile, un linguaggio di certo dissacrante, ma sempre incisivo e originale nel raccontare la realtà. Non mancheranno, nello spettacolo, riferimenti all’attualità, all’evoluzione e al cambiamento dei costumi. Performer completo, anche cantante e musicista, Zalone coinvolgerà gli spettatori tra risate e buon umore, creando tuttavia varchi anche per la riflessione e persino per la commozione.

Sul palco, con lui 4 musicisti (Antonio Iammarino alle tastiere, Felice Di Turi alla batteria, Egidio Maggio alla chitarra e Pierpaolo Giandomenico al basso) e due performers (Alice Grasso e Felicity).

Comico, attore, imitatore, cantautore, musicista, sceneggiatore e regista, Luca Medici esordisce su Telenorba con il personaggio che lo rende celebre, Checco Zalone, prima di approdare a Zelig e farsi conoscere al grande pubblico. Nel 2009 esce il suo primo film, “Cado dalle nubi”, nel 2011 torna al cinema segnando i primi record al botteghino con “Che bella giornata”, superati da “Sole a catinelle” (2013), che risulta il film più visto dell’anno, e da “Quo vado?” (2016), il film italiano più visto di sempre al cinema.