Avostanis s’ispira a Leopardi: dodici incontri per indagare il misterioso tema del sacro

“Tant che il vint”, come il vento. Ritorna “Avostanis”, rassegna estiva dell’associazione culturale Colonos, con un titolo che strizza l’occhio a Leopardi, prendendo a prestito un suo emistichio per entrare attraverso “L’infinito” nel tema del sacro.

«Come il vento» scrive il poeta. Suono reale nello stormire tra le piante, confrontato all’infinito silenzio. La comparazione (“vo comparando”) è tra finitezza e infinitezza, tra concretezza e indefinitezza, suggellate dai determinativi: “questo” afferrabile, “quello” inafferrabile. Senza il limite, la siepe leopardiana, non c’è tensione all’infinito. I suoi “Idilli” diventano interiori, contemplazioni solitarie, universali.

Definiti anche “inni sacri”, non per religiosità, ma per “immensità” che può condurre al “nulla”, a un materialismo in agguato a spazzare gli ultimi residui di fede. Infinite suggestioni potrebbero derivare da una rinnovata analisi letteraria, qui solo accennata.

Dentro il titolo si sviluppano i 12 appuntamenti di Avostanis, progetto finanziato da Arlef, Regione Fvg, con il contributo di Fondazione Friuli e varie collaborazioni.

Così il direttore artistico Federico Rossi: «La 32ª edizione è un traguardo che ci riempie di grande soddisfazione.

Portare il teatro, la poesia, la musica e l’arte dentro un cortile, quando tutti andavano in ferie, fu un’operazione temeraria, vincente, anticipatrice». Sull’approccio al sacro: «Materia complessa e sfuggente, a cui avvicinarsi nell’accezione più ampia, declinandola in angolature diverse, dando spazio alla coscienza laica che soffre i limiti di una società desacralizzata e materialista.

Sacro che, se di norma ha la funzione di delimitare, qui è animato dal mistero e dall’infinito. Soffio vitale, vento».

La rassegna si apre, all’agriturismo Ai Colonos di Villacaccia di Lestizza, domani alle 21, con “Il cjant dal creât”, recital dall’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco, di e con Moni Ovadia e le letture in friulano di Fabiano Fantini.

Sabato sempre alle 21, inaugurazione della mostra “La sacralità dell’umano”: tre generazioni, Elio Ciol, Danilo De Marco e Debora Vrizzi; a cura di Angelo Bertani, ideata e coordinata da Federico Rossi in collaborazione con Michele Bazzana, visitabile fino al 10 settembre.

Mercoledì 9 agosto alle 21, la conferenza “Le mani sui simulacri. Riguardo al sacro incorporato”, con Gian Paolo Gri e Paola Treppo, e i Cantori della Pieve di Gorto.

Sabato 12 agosto alle 21, “Sticeboris”, da un’idea di Luca Domenicali e Gianfranco Napolitano con la collaborazione di Tommaso Pecile. Sobillatori saranno Adriano Sabotto e Valdi Tessaro, con la partecipazione o il contributo video di: I Scjantôrs, Napox e Sferaevvonde, Enrico Tonazzi e Sandro Comini, Felici ma Furlans, Daniel Samba “Badù”, Dodi e Monodi, Catine, Claudio Moretti, I Mataran, Teatro Ingenuo con Iuri e Neda Cainero.

Giovedì 17 agosto alle 21, proiezione del film “Custodi” di Marco Rossitti, che sarà presente insieme a Luciano Gaudenzio, direttore della fotografia, e Daniela Pizzarotti, presa diretta del suono.

Lunedì 21 agosto alle 21, “Prove aperte di cultura friulana”, progetti dal cantiere creativo del Friuli, a cura di Federico Rossi con la partecipazione di Giuliana Musso, Germano Trinità, Nicoletta Taricani, Maurizio Tondolo, Massimo Somaglino, Serena Fogolini, Marco Lupieri, Giorgia Barbaresco, Elena e Luca Comisso.

Giovedì 24 agosto alle 21, “Miserere”. Il quartetto Anutis in concerto. Musiche della tradizione popolare di Giovanna Marini e Paola Nicolazzi, con il supporto tecnico di Francesco Blasig.

Il 28 agosto ancora alle 21, “Musica picta”: iconografia musicale nei luoghi sacri del Friuli, di e con Alessio Screm. Accompagnamento musicale di Rosangela Flotta.

Venerdì 1 settembre alle 21, “Eretic Federico”, in ricordo di Federico Tavan nel cortile che lo ha visto protagonista. Proiezione del documentario (progjet Colonos) con la regia di Paolo Comuzzi. Introducono Angelo Floramo e Federico Rossi.

Il 4 settembre alle 21, “The beat of freedom”, la Resistenza in fumetto, di e con Marta Cuscunà. Illustrazioni live di Fabio Babich.

Tappa di “Avostanis” a San Vito al Tagliamento, venerdì 8 settembre alle 18, nell’Antico ospedale di Santa Maria dei Battuti. “Ricorderò chi sono: Aquileia e il futuro della memoria”, conferenza di Gabriele Pelizzari. Introduce Paolo Mosanghini.

Infine visita guidata con Gabriele Pelizzari “Nei mosaici della Basilica patriarcale di Aquileia”, sabato 9 settembre su prenotazione. Info su www.colonos.it.