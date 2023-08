Il mistero del carro d’oro etrusco all’Aquileia film festival

Dopo il rinvio ieri, a causa del maltempo, della serata d’apertura che vedeva in programma la proiezione del trailer-anteprima della puntata di Viaggio nella bellezza dedicata ad Aquileia e del documentario “Regina Viarum, l’Aquileia film festival questa sera entra nel vivo del concorso per il film più gradito al pubblico.

In piazza Capitolo nel centro della cittadina patriarcale alle 21 è in programma la proiezione del docu-film L’anello di Grace di Dario Prosperini in cui si ricostruisce la storia del “carro d’oro”, una biga etrusca unica al mondo su cui era raffigurato il ciclo completo della vita dell’eroe omerico Achille.

Appena scoperto nel 1902 il reperto sparito misteriosamente nell’oblio. A nulla valsero le indagini di carabinieri, prefetti e alti funzionari del ministero: la biga riapparve nel 1903 in una teca del Metropolitan Museum di New York.

A seguire la conversazione con Valentino Nizzo, direttore del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia moderata da Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva.

In chiusura la proiezione di Jurassic Cash, regia di Xavier Lefebvre, produzione Gedeon Programmes, un documentario sul nuovo business dei fossili di dinosauro e sulle aste milionarie frequentate dai collezionisti di tutto il mondo.

Il programma proseguirà domani alle 21 presentando il documentario francese I fratelli Champollion. Nel segreto dei geroglifici, regia di Jacques Plaisant, produzione Tournez s’il vous plait – Agnes & Christie Molia, che narra come duecento anni fa, Jean-Francois Champollion decifrò per la prima volta i geroglifici egizi, risolvendo così uno dei più grandi enigmi della storia dell’umanita. A seguire Piero Pruneti e Cristiano Tiussi, direttore della Fondazione Aquileia converseranno con Fatma Nait Yghil, direttrice del Museo Nazionale del Bardo a Tunisi.

In chiusura la proiezione di Baia, la città sommersa, regia di Marcello Adamo con il racconto del lavoro di un team di restauratori unico al mondo che ha l’arduo compito di restaurare e preservare il più grande sito archeologico sommerso del pianeta a pochi chilometri da Napoli: Baia la città del lusso e del piacere edonistico dei nobili romani. Venerdì alle 21 andrà in scena l’ultimo dei film in concorso I misteri della grotta Cosquer regia di Marie Thiry che ci porta a più di trentacinque metri sotto il mare, nel Parco Nazionale delle Calanques, dove si nasconde l’ingresso di uno dei più grandi capolavori dell’arte rupestre: la grotta Cosquer.

Poco nota, in quanto accessibile solo ai subacquei, questa incredibile grotta custodisce dipinti di 27.000 anni. Oggi è però minacciata dall’innalzamento delle acque. Il film ripercorre l’incredibile storia di una delle grotte dipinte più importanti d’Europa. In chiusura conversazione con Licia Colò, conduttrice di “Eden- un pianeta da salvare” e autrice televisiva.

Dopo la pausa di sabato e domenica altre due serate, il festival riprenderà lunedì per concludersi il giorno seguente.