Mario Biondi in castello a Udine: un viaggio tra grandi hit e i brani del nuovo album

Mario Biondi, cantautore e crooner catanese, la voce più black della musica italiana, sarà grande protagonista in concerto questa sera al Castello di Udine. In città l’artista porterà l’unica data regionale del suo tour estivo “Crooning Soon”, nuovo viaggio live che anticipa il prossimo atteso progetto discografico in uscita questo autunno.

Oltre alle anticipazioni del nuovo album, Mario Biondi proporrà una scaletta di tutti i suoi successi.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Fvg, PromoTurismoFvg, Comune di Udine, Associazione Progetto Musica, inserito nel calendario di UdinEstate e di Nei Suoni dei Luoghi, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria di piazza Libertà oggi dalle 19. Porte aperte dalle 19.30 e inizio concerto alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it .

Lo scorso 26 maggio è uscita “My Favourite Things”, versione di Mario Biondi del classico di Burt Bacharach, che per l’artista rappresenta una speciale dedica ai suoi nove figli: «Mi sono innamorato di questo brano riguardando la scena del musical “The Sound of Music”, da cui è tratto, riflettendo soprattutto sulle parole pronunciate da Julia Andrews prima di iniziare a cantare: “Quando qualcosa mi turba e mi sento triste, provo a pensare a cose belle”.

Ed ho subito pensato ai miei figli, alla purezza della semplicità e del contatto, a quanto è prezioso essere circondati dalle persone che amiamo. Vivo nell’appassionata voglia di godere delle tante belle gioie che la vita mi ha dato, i miei figli e l’Amore. Questo brano è per loro».

Questo nuovo brano è un’anticipazione del nuovo progetto discografico dal sapore squisitamente crooner in uscita ad inizio autunno.

Altri brani del nuovo album saranno svelati in esclusiva al pubblico che parteciperà ai concerti del suo “Crooning Soon”. Ad accompagnarlo Biondi sul palco la sua ormai storica band composta da sei elementi con cui l’artista proporrà i suoi brani più noti e introdurrà al pubblico quella che sarà la sua prossima opera discografica. Un progetto incentrato sul repertorio e sullo stile crooning che vedrà l’inconfondibile voce di Biondi al centro di un’atmosfera calda e intima.

Uno stile che caratterizza la sua anima soul jazz e che sarà uno dei capi saldi del nuovo disco e dei nuovi spettacoli.