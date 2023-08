Ritorna Pordenonelegge: maratona di 334 incontri con quasi seicento ospiti

Pordenonelegge, festa del libro con gli autori, torna dal 13 al 17 settembre con 334 incontri in cartellone e 570 protagonisti italiani e stranieri. Il programma della 23ª edizione è da oggi, consultabile giorno per giorno nella homepage del sito ( pordenonelegge.it).

Ricche le anteprime, e le presentazioni, organizzate in molti luoghi simbolo di Pordenone, ma anche in altre città Friulane e internazionali. A inaugurare il festival, che ha scelto come logo due piume gialle leggere, mercoledì 13 settembre, (teatro Verdi, alle 18), “Api grigie”, il nuovo romanzo di Andrei Kurkov, la voce letteraria più nota dell’Ucraina del nostro tempo. E in anteprima assoluta arriva anche lo scrittore Éric-Emmanuel Schmitt per “La sfida di Gerusalemme. Un viaggio in Terra Santa” (e/o con Libreria Editrice Vaticana), diario di un mese fra Betlemme, Nazareth, la Galilea, Gerusalemme, un vero e proprio itinerario tra i dubbi della ragione e le aperture della fede integrato da una lettera inedita di Papa Francesco all’autore.

Ma le anteprime sono ben 62. Al festival arrivano anche i nuovi romanzi di due autrici best-seller, Viola Ardone con “Grande meraviglia” (Einaudi), e la spagnola Elísabet Benavent che in anteprima a pordenonelegge, presenta “Il racconto perfetto” (Salani), romanzo dal quale è tratta la deliziosa serie Netflix in uscita in questi giorni. Ospiti della festa del libro e degli autori anche Paolo Di Paolo con il suo “Romanzo senza umani” (Feltrinelli), e Michela Marzano con “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa” (Rizzoli), una riflessione, dopo la tempesta #MeToo, sul valore di parole come “consenso”, “violenza” e “vittima”. Mentre Gianni Biondillo, con “Quello che noi non siamo” (Guanda), racconta la generazione di architetti, galleristi, critici e artisti che credette nel Fascismo ma che prese via via coscienza, schierandosi poi nel nome della Resistenza e della libertà.

Ci saranno ospiti giornalisti molto amati dal pubblico del festival, come Corrado Augias, che racconterà “Paolo, l’uomo che inventò il Cristianesimo” (Rai libri) e Federico Rampini, che darà voce a “La speranza africana” (Mondadori). Sul filo rosso dell’attualità, l’irlandese Sally Hayden condurrà il pubblico sul sentiero delle morte che porta al Mediterraneo con “E la quarta volta siamo annegati” (Bollati Boringhieri), mentre Cecilia Sala, in anteprima per Mondadori, racconterà “L’incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan”. Molti gli autori internazionali con la prima presentazione italiana dell’ultimo libro: è attesa la bestseller di “Wonder”, R.J. Palacio, e con lei Emilia Hart, Philippe Forest, Laurent Mauvignier, Anil Seth, Alberto Manguel, Steven Umbrello.

Fra le anteprime, non mancano i nomi eccellenti legati al nostro territorio: a cominciare dal grande maestro della fotografia carnico Dante Spinotti, che per La nave di Teseo firma l’intenso memoir: “Dante Spinotti, Una vita per le immagini. Il mio cinema, un film alla volta”, in libreria dal 22 agosto. Mentre l’autrice e copy-writer pordenonese Odette Copat per Biblioteca dell’Immagine firma “Minicosmi. Una mappa sentimentale”, una storia di margini e confini, tenacemente di provincia, malinconicamente divertente. Mauro Corona racconterà per Mondadori il nuovo romanzo- monologo, “Le altalene”, un romanzo poetico in cui lascia libero il flusso dei ricordi e si concede ai suoi lettori con assoluta e generosa sincerità. Francesco De Filippo, triestino adottivo e responsabile della sede regionale Ansa, presenterà il suo primo giallo in uscita per Castelvecchi, “Trieste è un’isola”, mentre la cividalese Cristina Battocletti arriva al festival con “Epigenetica”, potente e graffiante scandaglio di un destino familiare.

E con i loro libri freschi di stampa faranno tappa anche Piergiorgio Odifreddi, Marcello Veneziani, Francesco De Filippo, Giorgio Vallortigara, Piergiorgio Pulixi, Vittorino Andreoli, Luca Beatrice, Toni Capuozzo, Luca Doninelli, Paolo Legrenzi, Gabriella Caramore.

Il festival letterario è promosso da Fondazione Pordenonelegge.it e diretto da Gian Mario Villalta con i curatori Alberto Garlini e Valentina Gasparet.