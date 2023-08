Una guida per scoprire il Tagliamento e le bellezze dei territori che attraversa

Si intitola “Terre Tagliamento” la nuova guida turistica nata per raccontare il territorio “di qua dall’acqua”, attraversato dall’ultimo grande fiume naturale d’Europa, il Tagliamento, che nei suoi 170 km di lunghezza attraversa le Alpi e le colline friulane fino al mare.

Il volume, 160 pagine in italiano e in inglese, formato tascabile e con tante immagini, fa parte di un ampio progetto di sviluppo e promozione turistica che porta lo stesso nome e che coinvolge otto Comuni del Friuli: Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena e Valvasone Arzene.

L’articolato progetto prevede oltre alla guida, pubblicazioni, laboratori ed eventi.

«Identità, promozione, cultura, unità del territorio. Queste le parole chiave dell’ambizioso progetto” Terre Tagliamento” – come illustra il sindaco di San Vito al Tagliamento Alberto Bernava –. Il brand degli otto comuni del sanvitese che ha dato il nome anche alla nuova guida turistica.

Uno strumento che permette al territorio di farsi conoscere, di valorizzare le proprie peculiarità, di aprirsi al mondo con la propria straordinaria unicità per essere sempre più attrattivo e pronto alle sfide che lo attendono».

In particolare, nel volume sono descritte le bellezze di alcuni borghi che nascono come centri rurali circondati dalle vigne, altri invece, sorti intorno a castelli e abbazie: tutti condividono le loro radici sulla riva destra del Tagliamento, il fiume amato e descritto da scrittori come Pier Paolo Pasolini, Ippolito Nievo e Sergio Maldini.

Un piccolo anfibio autoctono, abituato a vivere tra due mondi, la rana rossa di Lataste compare anche fra le righe del volume per guidare il fil rouge dei diversi percorsi.

Il testo si focalizza, oltre alle bellezze paesaggistiche, anche sui luoghi che più hanno saputo raccontare la cultura del territorio. Ci sono riferimenti alle terre di Pier Paolo Pasolini, i percorsi di Ippolito Nievo, i valori contenuti nei principali monumenti storici come l’abbazia di Sesto al Reghena e i castelli dei borghi medievali.

In più sono segnalati e descritti molti eventi culturali, sociali e turistici che vengono programmati nel corso dell'anno dagli otto comuni che hanno aderito all’iniziativa.

«ll Tagliamento, Tiliment in friulano – si legge nella guida – è “piccolo” per la sua limitata lunghezza, “grande” perché è uno dei rari fiumi europei che ancora scorre nel suo alveo naturale, libero da argini e costrizioni artificiali, per quasi tutto il suo percorso: dalla sorgente nelle Alpi Carniche fino a Latisana, a circa 30 chilometri dalla foce in Adriatico.

Un fiume quasi primordiale, che cattura l’interesse degli studiosi italiani e stranieri. E lo sguardo di viaggiatori, escursionisti, appassionati di paesaggi naturali».

La guida Terre Tagliamento è distribuita gratuitamente nelle sedi comunali ed è disponibile in pdf nel sito www.terretagliamento.it dove è possibile scaricarla.