Samuel dei Subsonica dj per un aperitivo da ballare al Tenda di Lignano

Sarà un dj set d’autore quello previsto domenica 6 agosto, dalle 18.30, al Tenda Bar di Lignano Pineta, dove arriverà Samuel dei Subsonica.

“Faccio il dj da vent’anni ormai anche se quello che è piu noto riguardo me è la mia carriera da cantante o da solista”, spiega Samuel.

“Negli ultimi anni con la mia deriva solista ho approfondito ancora di più il concetto di scrittura e mi sono buttato sempre piu nei meandri del cantautorato e sono diventato autore di me stesso in solitaria. Al contempo faccio parte del Motel Connection, quindi il mio percorso musicale ha tantissime sfaccettature”, rivela il cantante.

Quando fa il dj “di base c’è sempre la musica elettronica declinata in musica dance, quindi io prima ero un fruitore e poi un produttore e un dj della stessa. Si tratta della musica che tra gli anni ‘90 e 2000 si trovava sulle piste” aggiunge Samuel.

E per lui questa è un’estate in cui principalmente si dedica a quello con una sessantina di date in tutta Italia. Il mondo dei dj, in questi 20 anni si è evoluto.

“La musica è un’onda che spesso si ripete, tornando sui suoi passi, rimodellata, come le mode. Io ho iniziato in un momento in cui c’erano battute molto piene con tante voci black, poi si è passati agli anni della minimal, in cui si è asciugato il suono, sono quasi spariti i cantati e oggi si é tornati a una pienezza di suono e delle vocalità presenti.

Ho visto tornare la voglia di musica più “Happy” e “party” rispetto a quella house Chicago e Detroit da cui ero partito. Il passaggio dal minimal ha reso questa musica piu vera dal punto di vista dei suoni e degli strumenti elettronici, ma si torna un po’ verso l’attitudine della fine degli anni’90 e 2000”,spiega Samuel. In queste serate, quindi non si canteranno le sue creazioni.

“È una cosa diversa, ogni tanto è bello anche sentire la mancanza di qualcosa. Quando sono in tour con i Subsonica mi manca talvolta la consolle e vedere la gente che balla pur ascoltando una canzone che non ho scritto io. In questo momento avevo bisogno di sentirmi libero da quello che scrivo io. Questa estate per me è molto leggera, faccio divertire la gente anche con la mia musica, che ho rielaborato in versione remix e si prestano molto bene.

Dietro un dj set c’è molto altro. Si passano giornate intere ad ascoltare musica, serate a mixarla insieme, il dj è un po’ come uno sciamano che crea un flusso collettivo e traghetta le persone in una serata. Chi fa il dj ha anche un momento importante di crescita e di aggiornamento.

La musica elettronica non dorme mai, esce continuamente e io ho sempre inteso questi momenti della mia vita come dei momenti di studio e di crescita che si rifletteranno nelle cose che farò”, spiega Samuel. E lui, nonostante il rigido mondo della musica, riesce a mantenere attiva la carriera da cantautore, quella coi Subsonica e quella con i Motel Connection.

“Non è stato facile ma ho spiegato le mie motivazioni, io trovo una grande ricchezza nella possibilità di navigare in mari diversi. È tutto concatenato. È chiaro che è una specie di tradimento ma a volte serve essere fedifraghi in musica perché quando si ritorna si ritorna con molti più stimoli”, conclude Samuel.

L’appuntamento è quindi per domenica, per un aperitivo tutto da ballare, organizzato dal Tenda Bar, ad ingresso gratuito.