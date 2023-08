«Dichiarazioni sessiste e censurabili», scoppia il caso in consiglio a Maniago

Bufera sul consigliere comunale Andrea Carli per quanto pronunciato in sede di assemblea civica, e messo a verbale, durante la discussione sulla variante al bilancio di previsione.

«Ho appreso della dichiarazione tanto volgare, soprattutto sessista e quindi assolutamente censurabile del consigliere comunale di Maniago, ma anche consigliere regionale Andrea Carli – ha dichiarato Dusy Marcolin (Fratelli d’Italia), presidente regionale della commissione pari opportunità –, durante il consiglio comunale nel suo Comune.

Commentando la firma annunciata dall’assessore regionale Pierpaolo Roberti del nuovo contratto per i dipendenti del Comparto unico leggo che ha detto “Sì son tutti bravi a fare i finocchi con il culo degli altri”...

Manderò una nota al presidente del consiglio regionale Mauro Bordin perché non si possono usare in nessun contesto parole del genere.

Anche cercando di contestualizzare le parole, quanto detto è davvero da stigmatizzare.

Come possiamo pensare di cambiare se gli esempi sono questi? – ha sottolineato –. Facciamo, con fatica, due passi avanti per migliorarci e un’uscita del genere (intollerabile anche al bar) non deve rimanere impunita perche ci rimanda indietro di dieci passi alla volta! Il consigliere Carli può anche chiedere scusa, ma non basta.

Affermazioni simili in un contesto istituzionale significano che molto probabilmente sono insite nel proprio modo di pensare.

Ed è questo che combattiamo. E non c’entrano le appartenenze politiche: in questi casi è questione di persone, di mentalità».

«Una condotta volgare e censurabile del consigliere comunale Andrea Carli»: lo scrive in una nota il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Emanuele Loperfido.

«Restiamo allibiti – è il rilievo della lista Progetto Maniago-FdI – che nessun membro del gruppo Fiducia nel futuro né della maggioranza abbia ancora preso posizione, anche durante la stessa seduta consiliare, per stigmatizzare la frase pronunciata da Carli.

«Il consigliere comunale e regionale Carli chieda pubblicamente scusa per i toni delle sue affermazioni, che ben evadono da quelli del confronto politico e certo non rispettano – scrivono il deputato Loperfido e la lista maniaghese – il presunto decalogo di bon ton professato (e puntualmente contro professato) quotidianamente e ossessivamente dal Partito democratico a tutti i livelli.

Ma come, ascoltiamo ogni giorno lezioni di stile, e un così alto esponente del Pd locale si segnala per un’uscita del genere? Ci ricorda la parabola della pagliuzza e della trave».