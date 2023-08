Il Festival del folklore riempie Aviano di colori e tradizione

Dall’omaggio musicale al Premio Malattia della Vallata al Festival del folklore, dall’Estate a Pordenone a “Piancavallo bambina!” dedicato alle famiglie, anche oggi ci sono appuntamenti di ogni genere artistico nella Destra Tagliamento.

Approdato alla 55ª edizione, il tradizionalissimo Festival internazionale del folklore di Aviano e Piancavallo debutta con la cerimonia di apertura attesa ad Aviano alle 21. Proseguirà poi fino a Ferragosto con eventi tutte le sere in varie località e con i gruppi in arrivo da Stati Uniti, Argentina, Giappone, Montenegro, Italia e naturalmente da Aviano, protagonista con il celebre gruppo dei danzerini “F. Angelica”.

A Barcis torna oggi “Voci di luoghi”, il momento musicale di Valcellina in musica dedicato al “Premio letterario Giuseppe Malattia della Vallata”: alle 20.45, nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista, suoneranno l’Ensemble a pizzico delle Venezie e il fisarmonicista Gianni Fassetta.

L’Estate a Pordenone prende il via alle 19.30, nel convento di San Francesco con la conferenza, seguita da degustazione, “Cibo ed emozioni”, a cura di Elisabetta Lombardi. Prosegue alle 21, sempre in San Francesco, con il Duo Sconcerto, formato dagli emiliani Andrea Candeli alla chitarra e Matteo Ferrari al flauto, irresistibile insieme di arte e tecnica dove il classico diventa all’occorrenza anche pop. Alla stessa ora, sul sagrato della chiesa di San Lorenzo, a Rorai Grande, per la rassegna Scena Bimba va in scena lo spettacolo teatrale “Kalinka”, che attraverso il clown musicale esplora la storia di una coppia di artisti ben assortita e di impronta felliniana.

Per il cinema sotto le stelle di Cinemazero, alle 21, nell’arena Hera di largo San Giorgio, torna sul grande schermo “La stangata”, a cinquant'anni dalla prima uscita: in apertura musica dal vivo con il pianista e compositore Paolo Corsini, interviene Flavio Massarutto, critico musicale.

Per i bambini e le famiglie prende il via oggi ad Aviano, curato da Ortoteatro “Piancavallo bambina!”, festival che in piazzale della Puppa accoglierà grandi e piccini con attività artistiche, grandi giochi, letture, spettacoli e divertimento, tutti i giorni, dalle 10 alle 16 e con spettacoli alle 17.30. Il primo è “Fatti avanti se hai coraggio!”, ovvero le più belle fiabe della tradizione friulana con personaggi di paura, spettacolo di storie narrate e cantate di e con Fabio Scaramucci.C.S.