Parte da Udine il tour della Naonis con i grandi della musica

Sarà un agosto tutto d’un fiato quello dell’Accademia musicale Naonis di Pordenone, che da domani apre un carnet di prestigiosi appuntamenti in Friuli e in Italia, una serie di concerti che porteranno su vari palcoscenici importanti nomi della musica internazionale e alcuni fra i migliori artisti della nostra regione.

La prima tappa, organizzata in sinergia con Folkest, impegnerà la formazione pordenonese a Udine, domani, alle 21.15, nella Corte di Palazzo Morpurgo, dove l’orchestra Naonis e Glauco Venier al pianoforte suoneranno con uno dei più grandi trombettisti jazz, Randy Brecker.

Il programma sarà dedicato ai grandi del ’900, Duke Ellington, Cole Porter e George Gershwin fra gli altri, con i nuovi arrangiamenti di Valter Sivilotti, anche sul podio della Naonis, e di Michele Corcella. Uno spettacolo che sarà replicato in altre piazze italiane: mercoledì a Sanremo e venerdì 11 a Tagliacozzo, in provincia de L’Aquila.

Fra un giro e l’altro lungo lo Stivale, giovedì l’orchestra Naonis farà tappa a casa, a Pordenone, per la “Notte magica di San Lorenzo”: alle 21 sul palco di piazza XX settembre, diretta da Alberto Pollesel, sarà impegnata nel concerto “Dal tramonto all’alba”, con un programma di musiche composte da autori ispirati dalle misteriose ombre notturne, nel trascolorare dei sogni dall’oscurità alla luce di un nuovo giorno. Per l’occasione le voci soliste saranno quelle di Elvira Cadorin, specialista nella musica antica, etnica, d’autore e contemporanea, e Selena Colombera, soprano dall’eclettico repertorio.

Il 27 agosto a Brugnera, nel parco di Villa Varda, alle 21, la traiettoria della Naonis incrocerà quella dell’Altolivenza festival nel concerto che la porterà sulla scena insieme alla formazione vocale Cappella Altoliventina per accompagnare l’inarrivabile voce di Antonella Ruggiero. Sacrarmonia” è il titolo dell’ evento, perfetto per mettere in luce la raffinata ricerca di Ruggiero fra le contaminazioni all’interno della musica sacra di tutto il mondo.

Nel frattempo, sempre in agosto proseguirà la tournée italiana della fortunata produzione condivisa dalla Naonis con Simone Cristicchi e Amara, lo spettacolo “Torneremo ancora-concerto mistico per Battiato”, con la direzione musicale di Valter Sivilotti e con i solisti della Naonis Franca Drioli, soprano, Lucia Clonfero, violino, Igor Dario, viola, Alan Dario, violoncello, oltre al percussionista friulano U.T. Gandhi.

Sono attesi a La Pieve di Romena in provincia di Arezzo (12 agosto) e a Luni, in Liguria (13 agosto), ma in autunno torneranno anche in Friuli Venezia Giulia per celebrare nel Teatro Verdi di Pordenone, l’1 ottobre, la sesta edizione del “Memorial Beniamino Gavasso”, la manifestazione che ricorda il musicista scomparso nel 2018 e che ha legato il suo nome alla nascita e alla crescita dell’Accademia musicale Naonis, di cui è stato fondatore e direttore artistico.