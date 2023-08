Una start-up sulle proteine vince il concorso di NanoValbruna

È la start-up inglese di biotecnologie Bravely Cultured, focalizzata sul futuro della produzione di proteine, la vincitrice di Baite Innovation Award, il contest di NanoValbruna, il festival green del Friuli Venezia Giulia.

Il concorso, coordinato da Francesco Pradella, è dedicato a giovani ricercatori e aspiranti imprenditori: quest’anno sono stati oltre 40 i progetti di start up innovative e sostenibili arrivati e sottoposti a una giuria Internazionale.

«Riprogettiamo la fermentazione di precisione per una produzione alimentare sostenibile ed economica – ha spiegato la COO-Chief Operating Officer di Braverly Federica Pesce. “I nostri metodi utilizzano acqua di mare, alghe ed un nuovo lievito marino, riducendo i costi di produzione delle proteine e aumentando la sostenibilità”. Insieme a Sofia Pesce (International General Business del gruppo), entrambe di origini friulane, hanno presentato una tecnologia innovativa che ha raggiunto i massimi riconoscimenti in tutti i criteri utilizzati per selezionare il vincitore: fattibilità del progetto, impatto su sostenibilità, mercato e competizione, idoneità di squadra e chiarezza espositiva. A loro va un Premio in denaro di 5mila euro da investire nel progetto presentato.

Quest’anno il festival NanoValbruna, organizzato da Re-Generation Hub Friuli, ha riunito a Valbruna scienziati, imprenditori e docenti, centinaia di giovani e giovanissimi da tutto il mondo per parlare di ambiente, cibo e tutela degli ecosistemi: una settimana nel cuore delle Alpi Giulie piena di emozioni, opportunità e networking. Tra gli appuntamenti di chiusura dell’edizione – dove si sono alternati workshop internazionali, incontri tra ragazzi e ricercatori, elettrizzanti Green experience in natura – la presentazione del docufilm realizzato in collaborazione con Teatro al Quadrato, che riassume il percorso 2023 di NanoPičule, i laboratori ideati per i più piccoli per imparare a “pensare sostenibile”. Per questa quarta edizione è stata presente anche una delegazione delle Nazioni Unite, riunita a Valbruna per discutere il futuro di un'alimentazione e di un’impresa sostenibile.