Concerto al tramonto con Riccardo Pes e burattini a Piancavallo

Musica, teatro e incontri in agenda oggi, giorno in cui si conclude con un evento che promette emozioni il Blanc european festival: un concerto al tramonto sull’acqua del Livenza, alle 18.30, fra Caneva e Polcenigo, nel sito palafitticolo del Palù, alla Santissima. Fluttuante, galleggiante, si annuncia come un’esperienza unica e immersiva nell’ambiente, con il talentuoso musicista e compositore Riccardo Pes al violoncello, che proporrà le sue ultime composizioni ispirate alla natura, esibendosi su una piattaforma galleggiante di tre metri per tre, in mezzo al Livenza.

Musica anche a Pordenone, in piazza Risorgimento, dove per la rassegna “Una fontana di note”, alle 21, la cantante Sara Bradaschia, già “backing singer” per Rkomi, Mario Biondi ed Elettra Lamborghini, accompagnata da una band acustica presenta “Ti racconto Sanremo”: le migliori canzoni del festival, da “Grazie dei fior” ai giorni nostri, ripercorrendo grandi vittorie e sonore sconfitte avvenute sul palco dell’Ariston.

Si suona anche in piazzetta Pescheria, con i concerti legati alla presenza in città della Gustav Mahler Jugend rchestra: alle 21 oggi sale sul palco all’aperto il pianista Giovanni Pierotti, con un programma che spazierà da Beethoven fino all’omaggio a Ryūichi Sakamoto.

Per il teatro, alle 21, sempre a Pordenone, nel parco del castello di Torre va in scena la commedia brillante “La mamma buonanima della signora”, di Georges Feydeau, con la Compagnia Teatro Rotondo di Trieste, regia di Margot De Palo.

Teatro e degustazione di vino, nella cantina Bessich di Roveredo in Piano, alle 21, con lo spettacolo comico della Compagnia Hellequin, dedicato a Dario Fo e al suo “Mistero buffo”, protagonista Jacopo Pittino, regia di Ferruccio Merisi.

A Piancavallo, per la rassegna di Ortoteatro “Piancavallo bambina!” , al mattino (dalle 10), in piazzale della Puppa, laboratori, letture e animazione e alle 17.30 lo spettacolo di burattini della compagnia Walter Broggini “Pirù e il cavaliere di Mezzotacco”. Ad Aviano, alle 21, esibizione di tutti i gruppi partecipanti al Festival del folklore, edizione 2023.

A San Vito al Tagliamento, infine, per la 13ªedizione di “Tra la storia e la gente”, nella corte del Castello, alle 21, Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico e della Fondazione Pordenonelegge interverrà sul tema “Il mondo che sarà”.