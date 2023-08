Immagini e jazz: Bearzatti rilegge il grande cinema noir

Considerato da molti critici il padre di tutti i “legal movie”, a 64 anni dall’uscita nelle sale, quando scioccò gli americani per i continui riferimenti sessuali presenti nei dialoghi, “Anatomia di un omicidio”, magnifico film di Otto Preminger, arriva oggi al cinema all’aperto di Cinemazero, nello spazio Uau! dei giardini “Francesca Trombino” a Pordenone e diventa un cineconcerto, “DownBitDuke”, affidato al trio jazz di Francesco Bearzatti, al sax e clarinetto, con Stefano Risso al contrabbasso ed elettronica e Mattia Barbieri alla batteria.

Lo spettacolo, a ingresso libero, è un omaggio fantascientifico alla musica di Duke Ellington, oltre che al cinema di Preminger.

Nasce da “Anatomia di un omicidio”, uno dei dischi più importanti della produzione musicale di Ellington degli anni ’50, colonna sonora del film e una delle prime grandi partiture cinematografiche affidate a un musicista di jazz: rivelazione musicale all'epoca, a sessant'anni di distanza suona ancora freschissima.

I frammenti di quel repertorio, utilizzati come campioni per realizzare dei beat, come succede nel processo creativo della musica hip hop, sono gli ingredienti di “DownBitDuke”. Sullo schermo, scorreranno le immagini in bianco e nero del film in cui l’avvocato Biegler (interpretato da James Stewart), che non ha una grande reputazione professionale, un giorno riceve una donna: il marito, il tenente Manion, nei cui panni c’è Ben Gazzara, è accusato d’omicidio. Lei sostiene che l’ucciso stesse per violentarla, ma la versione presenta molti lati oscuri. Dove sta la verità?

“Anatomia di un omicidio” rimane un esempio di narrazione processuale perfettamente incasellata nelle regole della tensione cinematografica e fa da specchio al virtuosismo dei musicisti che trasformano, smontano e ricompongono la musica di Ellington in un’estetica attuale e contemporanea, in cui a tratti l’ascoltatore potrà riconoscere alcuni spezzoni della colonna sonora originale.

Il beat è il substrato su cui poggiano composizioni originali scritte ad hoc, che servono ai musicisti da spunto per improvvisazioni strumentali libere e non convenzionali. Il beat che Ellington seguiva e cercava nella sua musica, diventa bit nella musica del trio rappresentando il linguaggio binario del quarto strumento e veicolo musicale: il computer. Restituisce così una lettura di “Anatomia di un omicidio” che mantiene in sé il passato e il contemporaneo.