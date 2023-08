Quattro eventi nelle cantine mettono insieme il vino e la musica

Torna con la sua terza edizione il “Festival vini gusti in musica”, rassegna che abbina appuntamenti estivi di musica classica a visite nelle cantine regionali.

L’edizione 2023 si svolgerà con quattro concerti a partire da sabato fino a domenica 20 agosto grazie alla collaborazione tra l’associazione nazionale Città del Vino - Coordinamento Fvg e l’Associazione Fvg in musica Ets. Gode del sostegno PromoturismoFvg - Io sono Friuli Venezia Giulia, Strada vino e sapori del Fvg e Banca 360 Fvg Credito cooperativo.

Ogni concerto comincerà alle 20.30 e il primo appuntamento è, come detto, per sabato a San Quirino, new entry nelle Città del vino: alla cantina La Sartoria vini - Piera 1899, concerto “Note come ponti” con Paola Camponovo soprano, Blagoj Nacoski tenore e Alfredo Blessano pianoforte che proporranno un programma italo-macedone di liriche da camera e duetti nelle due lingue, dove le note saranno un ideale ponte che avvicina e unisce le due differenti culture.

Domenica a Palazzolo dello Stella la serata sarà ospitata nella cantina Modeano: protagonista l’“Acco Trio” con i fisarmonicisti Lorenzo Albanese, Luigi Gordano e Luca Colantonio.

Il programma spazia dalle trascrizioni delle ouvertures di Rossini al tango di Piazzolla alla musica contemporanea.

Sabato 19 a Buttrio sarà la cantina Vini Lavaroni biologici la sede del concerto “2 Violins”. In scena le violiniste Yulia Berinskaya e Valentina Danelon con il loro nuovo progetto che fa dialogare le voci dello stesso strumento in un programma che, spaziando da Bach alla musica contemporanea, affianca opere scritte originariamente per questo insolito organico a trascrizioni di pietre miliari della musica occidentale.

Infine a Sequals il domenica 20 nella Tenuta Fernanda Cappello è in programma “Contrasti di stili” il recital del clavicembalista friulano Marius Bartoccini, in un programma dedicato alle contrapposizioni di gusti e tendenze musicali nella Francia e nella Germania del Settecento.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito con posti limitati, la prenotazione via mail a fvginmusica@gmail.com è dunque fortemente consigliata.

«Una rassegna – ha dichiarato il coordinatore regionale delle Città del vino Tiziano Venturini – che siamo lieti di aver sostenuto fin dall'inizio e aver aiutato a crescere. I 4 concerti, con il loro alto valore artistico e culturale abbinati alle degustazioni delle cantine ospitanti completano al meglio il nostro programma di eventi estivi già ricco con gli appuntamenti di Calici di stelle».

«Anche per questa edizione – hanno sottolineato i direttori artistici Alfredo Blessano e Paola Camponovo – abbiamo scelto concerti con artisti di fama internazionale per viaggiare alla scoperta di epoche, autori e generi della musica classica. Viaggio che si completerà con i sapori e i vini del territorio, patrimonio da tutelare e valorizzare”.