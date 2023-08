A Lignano e a Udine le due date del gran finale della tournée dei filarmonici

UDINE. Fondata nel 2015 l’Orchestra giovanile filarmonici friulani (Off) e diretta dal maestro gemonese Alessio Venier classe 1992, ha ormai al suo attivo una bella serie di stagioni e iniziative che l’hanno fatta conoscere anche fuori delle nostra regione, coinvolgendo oltre 250 strumentisti tra i 18 e i 35 anni, offrendo opportunità di lavoro e crescita culturale sul territorio regionale in oltre 200 eventi.

Un’attività a tutto tondo tra rassegne, festival e masterclass e da questa estate anche tournée all’estero con importanti partecipazioni a festival giovanili.

In particolare al Young Opera Festival nel Castello di Weikersheim (Baden-Württemberg) in Germania dove la compagine friulana, composta da 50 musicisti tutti rigorosamente under 30, si è esibita in 9 serate nell’“Elisir d’amore” di G. Donizetti con la direzione del maestro Fausto Nardi.

Ed è proseguita con Italian Suite, grande produzione sinfonica diretta dal maestro Ferdinando Sulla, che ha debuttato in Germania, ottenendo un grande successo di pubblico e di critica che ha sottolineato, così il Frankische Nachrichten del 2 agosto scorso, «lo straordinario piacere (besondere Genuss) con cui il pubblico ha seguito l’entusiasmo e la passione dei giovani musicisti nel fare musica».

L’orchestra ha poi fatto tappa, martedì 8 agosto, in Gemona Platz a Velden am Wörther See (Austria); mentre si esibirà questa sera (mercoledì 9 agosto), alle 21, nella Parrocchia di San Giovanni Bosco a Lignano Sabbiadoro, dove chiuderà la rassegna Sere di mezza estate promossa dal Comune e, gran finale della tournée, nella chiesa di San Francesco a Udine domani, giovedì 10 agosto, alle 21. Si tratta di un poderoso concerto sinfonico, quest’ultimo, in cui la letteratura classica dedicata e ispirata all’Italia è assoluta protagonista grazie alle Ouverture di Rossini, alla Sinfonia n. 2 Tarantina” di Rota e alla Sinfonia n. 4 Italiana di Mendelssohn.

Oltre a Italian Suite, a Udine, domani pomeriggio l’Off ha organizzato dei flash mob musicali che riempiranno di note il centro storico del capoluogo friulano a partire dalle 18.30.

Quattro i suggestivi scorci che ospiteranno i musicisti: Loggia del Lionello e Corte di Palazzo Morpurgo alle 18.30, piazza San Giacomo e Piazza Guglielmo Marconi alle 19. La tournée che si conclude a Udine è frutto di un ampio progetto formativo, di inclusione ed educazione musicale promosso dall’Orchestra filarmonici friulani.

In occasione di questa importante trasferta all’estero, infatti, l’Off ha aperto le porte a musicisti da tutta Italia attraverso un bando che ha ricevuto oltre 250 candidature per 30 posti. «Una scelta – spiega Venier – dettata dalla volontà di dare un duplice valore a questa tournée. Da un lato, l’opportunità di presentare l’eccellenza culturale giovanile del Friuli Venezia Giulia all’estero. Dall’altro l’occasione di far conoscere il territorio regionale e l’Off come realtà completamente gestita da giovani a strumentisti che vengono da esperienze differenti ed è la prima volta che visitano la zona. La musica classica e l’orchestra sono, dunque, protagoniste non soltanto della tournée, ma di un prezioso percorso culturale di scambio, incontro e creazione di valore dal territorio e per il territorio».