Alla scoperta dell’antro roccioso a strapiombo sulle acque del Natisone

Si scendono i ripidi, irregolari scalini in pietra e ci si ritrova immersi nella roccia – in una cavità scavata e modellata dagli antichi – e nelle domande, perché gli interrogativi sovrastano le certezze scientifiche acquisite fino a questo momento.

Ed è proprio all’aura di mistero che si deve la speciale suggestione dell’Ipogeo celtico di Cividale, “antro” a strapiombo sul Natisone sulle cui origini e funzioni – probabilmente modificatesi nei secoli – il dibattito è ancora aperto, tutto da costruire.

Dopo tre anni di chiusura (il blocco era scattato in concomitanza con la crisi pandemica e poi si era protratto per questioni legate alla sicurezza nella fruizione del sito) l’affascinante cavità ha riaperto al pubblico, in una modalità del tutto nuova che l’amministrazione del sindaco Daniela Bernardi ha lanciato in forma sperimentale per il periodo estivo, fino al mese di settembre; il prosieguo sarà definito sulla base dei riscontri dell’esperienza, partita peraltro nel migliore dei modi, perché l’avvio dell’inedita formula – una visita per gruppetti di 12 persone al massimo, condotta da un esperto del Collegio regionale delle guide speleologiche – ha subito incontrato il gradimento dell’utenza.

Addio dunque alle ricognizioni “fai da te” e gratuite (adesso si paga un biglietto) che avevano contraddistinto, finora, la storia turistica dell’Ipogeo.

Il tour, proposto di sabato e domenica con cadenza oraria – alle 10, 11, 12 e 14, 15, 16 e 17 –, prende avvio da palazzo de Nordis, in piazza Duomo, sede dello sportello Informacittà: è lì che i visitatori ricevono un caschetto protettivo da indossare, a titolo precauzionale, al momento della discesa nella cavità. La particolarità dell’ambiente, molto umido, impone calzature adeguate, perché i gradini possono essere scivolosi.

Per contenere i rischi il Comune ha provveduto all’istallazione di un nuovo corrimano e al rifacimento dell’impianto di illuminazione, oltre che al posizionamento di una grata all’ingresso, per delimitare il bene storico dalla proprietà privata in cui ricade.

«Ci si abbassa di circa 10 metri, rispetto al livello della strada – spiega la guida Angelo Faidutti –, calandosi in un ambiente scavato nel conglomerato della forra del Natisone, di origine alluvionale. Si tratta di un materiale dalle caratteristiche disomogenee, la cui friabilità ha agevolato l’opera dell’uomo».

Al termine della scala tre vani si aprono davanti al visitatore, il cui occhio cade, prima di tutto, su un mascherone a sua volta modellato nella roccia: «Ce ne sono tre, due sullo stesso livello – chiarisce la guida – e uno più in basso. La presenza, nel sud della Francia, di testimonianze simili, abbinate al culto dei morti, ha fatto ipotizzare un impiego dell’Ipogeo come camera funeraria. Le varie cavità e nicchie che si contano sulle pareti, in effetti, avrebbero potuto essere usate per riporvi delle urne: il periodo stimato è racchiuso fra il IV e il III secolo a. C.

In età romana, poi, e in seguito longobarda il contesto potrebbe essere stato convertito in carcere». I vani, uno dei quali minuscolo, sarebbero insomma stati sfruttati come celle.

«Probabilmente – ancora Faidutti – in corrispondenza dell’inizio dell’ultimo tratto di scala c’era, nell’antichità, una grata o una porta, come attesta la presenza di cardini. In un altro punto tracce di chiodi sulle pareti potrebbero far supporre quella di anelli e catene per legare i prigionieri», sottoposti magari alla tortura dello stillicidio: «Al tempo – commenta la guida – le infiltrazioni erano certamente più copiose di quelle che si verificano nelle condizioni odierne, forti di una pavimentazione sul livello di superficie molto più solida e compatta».

Ma c’è una terza teoria sulla funzione dell’Ipogeo, nel quale, fra l’altro, si notano pure parti di radici che si infiltrano nel conglomerato dalla forra del Natisone: le congetture più recenti vi riconoscerebbero l’impianto di un bagno rituale ebraico, come suggerito da tre sedute ricavate nella roccia.

Nella sua lunghissima storia, la cavità – usata anche come cantina – ha subito vari rimaneggiamenti: lo attestano due date impresse sulle pareti, 1647 e 1812 o 1817 (l’ultima cifra è di dubbia interpretazione). È stata chiusa, inoltre, una finestrina in affaccio sul fiume, presente fino ad alcuni decenni fa e poi murata: offriva una visuale sul ponte del Diavolo, a circa 15 metri d’altezza rispetto all’acqua.