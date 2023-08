Concerto all’alba con Remo Anzovino

Sabato 12 agosto ultimo appuntamento di questa edizione per Villa Manin Estate, con il tradizionale concerto all’alba nel parco che quest’anno vedrà nuovamente protagonista il compositore e pianista Remo Anzovino.

L’evento è sold out già dalla scorsa settimana e quindi i biglietti non saranno disponibili nemmeno in cassa.

Apertura porte alle 5, inizio concerto alle 5:30. Chiusura in bellezza per una rassegna che si è saputa distinguere anche quest’anno, sia per la proposta che per la partecipazione, dividendosi tra i concerti nella Piazza Tonda e quelli nel parco, assieme agli spettacoli dedicati ai bambini.

Remo Anzovino, compositore e pianista, uno dei musicisti più apprezzati a livello nazionale e internazionale alle 5.30 del mattino immergerà completamente il pubblico nella dimensione di un fantastico sogno.

Al centro della scena ci saranno una pedana e un pianoforte, e lui che suonerà il suo nuovo disco “Don’t Forget to Fly” nell’unica data estiva in Friuli-Venezia Giulia. “Don’t Forget to Fly” è il suo primo disco completamente piano solo che per due settimane è rimasto stabile all'interno della classifica dei dischi più venduti in Italia, al 62esimo posto nella classifica generale e al primo posto come album strumentale.