Lo stato di salute dei fiumi: sette incontri con esperti

Che i fiumi siano i malati più gravi di questo nostro pianeta, vittime di quei cambiamenti climatici che ancora oggi molti, troppi si ostinano a non vedere nella loro imponderabilità e pericolosità, è drammaticamente sotto gli occhi di tutti. Vuoi per le piene devastanti, vuoi per quella mancanza di acqua quando non permanente siccità che mettendo in ginocchio l’agricoltura mette alla fine in forse la stessa sopravvivenza della specie.

Per secoli culle di ineguagliabili civiltà i fiumi oggi ci ammoniscono che se non poniamo cure e attenzioni, se non promuoviamo la consapevolezza della loro indispensabilità, potrebbero rischiare di sparire e noi con loro.

Per questo la storica Società operaia di mutuo soccorso e istruzione (Somsi) ha deciso di dedicare ai fiumi e ai cambiamenti climatici la sua iniziativa autunnale, Incontri, che quest’anno a partire nel prossimo ottobre, dal 14 al 29, si strutturerà in un vero e proprio festival dal titolo assai evocativo e stringente “Fiumi controcorrente”.

Un festival che, come sottolineano gli organizzatori, «vuole puntare un faro sul cambiamento climatico, che sembra così lontano da noi e dalle nostre abitudini, ma mentre noi continuiamo a vivere ignari e abusando delle risorse, i suoi sconvolgimenti stanno già all’uscio della nostra porta”.

Da oltre 150 anni impegnata a promuovere cultura e informazione, la Somsi intende con questo festival dare vita a un processo di consapevolezza su uno dei temi che ancora molti sottovalutano e prendono in considerazione solo quando le catastrofi, come quella recentissima in Romagna, esplodono in tutta la loro forza devastatrice.

Il festival cividalese proporrà incontri con relatori nazionali e internazionali, giornalisti, scrittori, esperti climatici “che, ancora gli organizzatori, apriranno le nostre finestre per svelarci lo stato di salute del nostro pianeta, partendo dai grandi fiumi, per arrivare, navigando sulle acque, fino a noi, al Friuli Venezia Giulia, a Cividale, e ai suoi fiumi. E il punto di approdo è questo, quello che conosciamo meglio, quello a noi più vicino, perché qui siamo cresciuti” spiegano gli organizzatori, che stanno definendo il programma.

Come influisce la siccità nella nostra economia? Come porre riparo alle esondazioni scatenate dall’alternanza tra siccità e piogge torrenziali? L’agricoltura potrà proseguire come fino a ora ha fatto? E l’allevamento? E Tutte le attività che si nutrono dell’acqua dei fiume? A queste e ad altre importanti domande si cercherà di dare risposta durante e con le molte iniziative del festival.

Ma in questo sforzo che rappresenta anche un salto qualitativo nella mission del sodalizio cividalese, la Somsi chiede l’aiuto dei cittadini. Per questo ha avviato da un crowdfunding finalizzato a sostenere il progetto e finanziare, in particolare, sette incontri, tre su grandi e mitici fiumi del mondo: il Colorado river, il Danubio e il Mecong e quattro sui fiumi a noi più vicini: il Po. Il Tagliamento, l’Isonzo e il Natisone.

Diverse sono le modalità di partecipazione al crowdfunding, che a seconda del contributo prevedono una serie di agevolazioni nella partecipazione agli eventi.

Tutte le informazioni su www.ideaginger.it/progetti/fiumi-controcorrente.html