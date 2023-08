Il governo del cielo: Thomas Hippler racconta l’orrore dei bombardamenti

Presentiamo il secondo dei tre libri finalisti della decima edizione del Premio Friuli Storia: “Il governo del cielo. Storia globale dei bombardamenti aerei” (Bollati Boringhieri, 2023) di Thomas Hippler. Del saggio di Vittorio Coco abbiamo già scritto, seguirà quello di Andrea Riccardi. La giuria dei lettori terminerà i suoi lavori il 31 agosto, mentre la premiazione è fissata il 28 settembre al Castello di Udine, nel Salone del Parlamento. Il Premio è realizzato con il contributo di Regione, Fondazione Friuli, Comune di Udine e Banca di Udine.

Quasi 120 anni fa – era il 17 dicembre 1903 – i fratelli Wilbur e Orville Wright, alzandosi dal suolo per eseguire un volo controllato su un mezzo meccanico con pilota a bordo, realizzarono un antico sogno dell’uomo e partorirono l’aviazione moderna. Poi i progressi furono enormi e rapidissimi.

L’aviazione – scrive Thomas Hippler – rappresentò a inizio Novecento «una sintesi perfetta di tutti i topoi futuristi», con «una visione guerriera del mondo e la celebrazione della tecnica e della velocità, per sfociare nella fusione post-umanista del corpo umano e della macchina».

Lo scenario era peraltro intriso di implicazioni letterarie e filosofiche; e il libro di Hippler, che possiamo definire una storia sociale della distruzione dal cielo, passa da Arendt a Hugo, da H. G. Wells a Rousseau, e poi a D’Annunzio, Marinetti, de Bloch, Zweig, Kipling, Foucault, Bergson, Orwell…

Riferendosi ai dirigibili, prima che venissero utilizzati nella guerra di Libia del 1911-12, Bertha von Suttner (prima donna Premio Nobel per la Pace, nel 1905) si chiese: «L’inferno della guerra si impadronirà ora anche dell’aria? ».

Non solo la risposta era «sì», ma quel tipo di guerra, «ibrida» e «asimmetrica», si sarebbe rivelata quanto di meno cavalleresco si potesse immaginare.

Eppure, all’inizio non erano stati in pochi a credere che la potenza aerea avrebbe potuto arrecare la pace universale e perpetua, passando sopra alle frontiere e utilizzando una sorta di polizia planetaria.

L’affermazione dell’aeroplano determinò il tramonto delle aeronavi al termine del primo conflitto mondiale, ma era stata la guerra italo-turca in Libia lo scenario in cui, per la prima volta, un aereo (italiano, pilotato dal tenente Giulio Gavotti) aveva sganciato delle bombe.

E «soltanto oggi – osserva Hippler – iniziamo a misurare la portata dello sconvolgimento scatenato quel giorno nel cielo libico».

Partito per una ricognizione, Gavotti decise di colpire un accampamento di combattenti. La differenza rispetto ad un’azione di artiglieria era fondamentale: il bersaglio da distruggere con le bombe, «fatali e impersonali», non solo non era impegnato ufficialmente nel conflitto, ma mescolava obiettivi civili e militari e, fra questi ultimi, ve n’erano di regolari e di irregolari. Il generale italiano Giulio Douhet, maestro della «filosofia politica della bomba», dirà: «La distinzione tra belligeranti e non belligeranti è ormai scomparsa».

Nella prima metà del XX secolo il bombardamento aereo divenne in Europa un elemento imprescindibile della «guerra totale», ma esso aveva una matrice coloniale, giacché prima di toccare il centro del sistema-mondo era stato collaudato dalle grandi potenze nelle periferie: dopo la Libia, il Medio Oriente, il Pakistan, l’Africa, le Filippine, il Nicaragua...

Poi, dopo la Grande guerra, con la Royal Air Force nacque la pratica del “police bombing” per reprimere le rivolte coloniali su scala mondiale e governare il mondo.

Dal “blocco navale” si passò al “blocco aereo” con operazioni che, colpendo dall’alto, sostituivano l’occupazione del territorio e piegavano sia il morale sia la vita sociale ed economica delle popolazioni nemiche. La guerra si “democratizzò”, la morte in guerra divenne “accessibile a tutti” e in Europa, dove il popolo era concepito essenzialmente in rapporto allo Stato, bombardare la gente significava abbattere lo Stato, o meglio far sì che il popolo insorgesse contro di esso.

Hippler mostra come la storia dei bombardamenti aerei, “via di accesso” e “punto di partenza di una storia globale”, incrocia i grandi temi della storia del XX secolo e offre esempi efficaci per “cogliere le mutazioni del sistema-mondo” sino al massiccio ricorso ai droni, che contribuiscono a estendere indefinitamente il campo di battaglia: è il tratto più marcato della «guerra perpetua a bassa intensità», della forza militare applicata selettivamente e in modo limitato.