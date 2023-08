La pianista Chiara Bleve per “La natura in musica” al Parco San Valentino

Ci sono tante ragioni che rendono imperdibile questo appuntamento con la grande musica. Quale migliore occasione per immergersi in un concerto che omaggia “La Natura in Musica”, del Parco di San Valentino di Pordenone, alle 18, per il cartellone che l’Associazione Orchestra e Coro San Marco promuove nelle domeniche pomeriggio estive fino a settembre.

Merita una speciale attenzione la pianista Chiara Bleve, sedicenne musicista veneta già vincitrice di 50 Premi in altrettante competizioni musicali a livello nazionali e internazionali che eseguirà un originale programma dedicato ai 4 elementi naturali: fuoco, terra, aria, acqua con musiche di autori dall’Ottocento ai contemporanei.

L’intreccio fra natura e musica, scienza, arte e filosofia sarà presentato in una prolusione curata dal musicista Alessandro Sica.

A lui spetterà il compito di tracciare la linea del viaggio attraverso musica e scienza, arte e natura, dai misteriosi ritmi ancestrali dell’uomo e dell’universo agli intrecci tra cosmo e filosofia nel mondo classico, fino alle moderne teorie scientifiche e antropologiche della cosmogonia: aria, acqua, terra, fuoco.

Naturalmente la fascinazione per la natura ha dato spunto alla creazione di opere immortali da parte di musicisti come Vivaldi (Le quattro stagioni) o Beethoven (Sinfonia n 6 “Pastorale”), ma molte altre pagine si possono ascrivere a questa ispirazione, riunendole in particolare attorno ai quattro elementi.