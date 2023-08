Quell’umanità tenace negli scatti di Mario Dondero, fondatore del fotogiornalismo italiano

Quando Francesco Altan seppe del mio trasferimento a Parigi, verso la metà degli anni ’80, mi disse con tono perentorio: “Devi incontrare Mario Dondero”. Mi diede il suo indirizzo. Lo trascrissi male. Bussai così alla porta sbagliata. Avevo perso la speranza ma, come accade quando ogni cosa si riassesta da sé, qualche mese dopo ci incontrammo alla libreria italiana “La Tour de Babel”. Detto fatto, Mario mi invitò a pranzo nella sua casa su Boulevard du Temple, dove viveva con la sua compagna Annie, assistente dei grandi Fernand Braudel e Jacques Le Goff, e i suoi due figli, Bruno e Elisa. Fu il primo dei numerosi e salvifici inviti a pranzo, in quei miei primi duri anni parigini. E l’inizio di una grande, indimenticabile e fraterna amicizia.

Giovanissimo partigiano nella Val D’Ossola, Dondero fu uno dei fondatori del fotogiornalismo italiano, ma sicuramente tra tutti anche il più imprevedibile. Frequentatore assiduo dello storico e mitico Bar Giamaica a Brera, luogo di incontro di una generazione di intellettuali, artisti, scrittori. Da Luciano Bianciardi a Ugo Mulas, Carlo Bavagnoli, Camilla Cederna, Alfa Castaldi, Piero Manzoni, Emilio Tadini, Dino Buzzati, Ennio Morlotti, Lucio Fontana, Dario Fo e quanti altri.

Ora Milano rende omaggio a Mario Dondero con una mostra a Palazzo Reale che gli renderebbe merito se non fosse per gli spazi inadeguati a ospitare mostre di fotografia. Le foto esposte, la cui stampa in digitale lascia perlomeno a desiderare, tutte dello stesso formato 30x40, disposte in un via vai obbligato dagli spazi, monotono, e malamente appese e illuminate. Un percorso che sta in piedi per la forza poetica, lo spessore umano e la sorpresa che ogni immagine di Mario contiene e trasmette. Ricordo perfettamente l’attitudine di Dondero che molte volte sorvolava sulla qualità delle stampe, prediligendo l’incontro umano, sfoderando così il diabolico affabulatorio incantesimo della sua voce. Ma lui c’era: un vero e proprio incantatore di serpenti. E con lui presente anche la qualità della stampa delle immagini, pur se mediocre, prendeva sapore. Frequentandoci assiduamente a Parigi, ho ben presente anche il suo silenzioso dispiacere quando andava a ritirare le foto, rigorosamente stampate all’argento, non proprio di una qualità eccelsa. Sapendo della mia ‘sorprendente’ capacità nella stampa tradizionale, mi cercava per averne un giudizio. Il suo primo sconforto si tramuta quasi subito in un sussulto positivo e, con le foto sotto braccio, mi invita nello spaccio a vini, vicino casa, a bere un sauvignon. Entrata trionfale. Inizia a far vedere le foto fresche di stampa all’amico gestore, descrivendole con la leggerezza della sua conversazione e l’ardore di una immaginazione senza freni.

Inoltrarsi nel lavoro fotografico di Mario, anche per la sua debordante attitudine umana e politica che fanno un tutt’uno con la fotografia, è estremamente complesso. Ma, a mio parere, andava fatto. “Sarei contento di riuscire a essere presente a un rivolgimento sociale che riporti in primo piano la solidarietà e la coscienza civile” ripeteva spesso intonando sottovoce una canzone partigiana ma anche, da provetto chansonnier, Les feuilles mortes dell’amatissima Rive Gauche parigina.

Non c'è traccia di decorazione o di artificio nei suoi racconti fotografici, il che lo fa essere un cantore raffinato di un’epopea del quotidiano. Un cantore, e Mario lo sapeva, non deve e non può affinare solamente la tecnica per diventare così un abile venditore che passa all’incasso.

Mario Dondero, al di là di brevissime collaborazioni, non ha mai cercato l’indirizzo di un gallerista o di un’agenzia fotografica per preparare la sua carriera e la sicurezza economica. Sono stato più volte testimone della sua generosità, quando ancora andavamo con il nostro tesoretto di immagini stampate su carta ad offrirle ai quotidiani e riviste, ritirare immediatamente le sue fotografie se si accorgeva che un suo più giovane simile, in difficoltà, aveva fotografato lo stesso avvenimento.

Un cantore è anche sognatore, e un sognatore, che per di più in questo caso è anche un viaggiatore dotato di tante mappe umane, esplora tutto instancabilmente e non ha traguardi. Da ogni angolo del mondo, anche in situazioni difficili o di conflitto, dove Mario abbia posato il suo sguardo, sono emersi scatti fotografici semplici e potenti; colti e pregni di umanità e di compassione mentre frugano garbatamente tra gli spigoli e le timidezze dell’umano. Un modo affettuoso, il suo, per canticchiare la vita. Ma anche uno stimolo mentale che tesse strutture di significato. Per questo Luca Villoresi ha paragonato la sua camera fotografica alla verga di un rabdomante.

L’esordio come giornalista nella primissima veste della rivista Le Ore, all’inizio degli anni ‘50. Ma quasi da subito scopre la macchina fotografica e intuisce che quello strumento lo lascia più libero “…accidenti, che bello, e per di più c’è anche una componente artistica. Da quel momento non ho più smesso di fotografare…”. Poi con moltissimi periodici e riviste europee. Hanno fatto storia molte delle sue foto presenti in mostra come quella che lo rese celebre, nel 1959, del gruppo del Nouveau Roman di cui facevano parte, tra gli altri, Nathalie Sarraute, l’inafferrabile Samuel Beckett, Alain Robbe-Grillet, Claude Mauriac, Claude Simon. La foto di gruppo gli riesce talmente spontanea da sembrare una classe scolastica in gita.

I volti delle celebrità, ha scritto Michele Smargiassi, attirano Mario come “beni culturali comuni” da tutelare e tramandare ai posteri. Ecco allora “Juliette Gréco fotografata mentre si trucca nello specchio di un bistrot e vale per lui come l’anonimo stupore della ragazza parigina che, sorpresa dietro un vetro appannato, gli sorride.” O quello scatto notturno con Serge Gainsbourg assieme a passeggio nella Parigi degli anni ‘50. Oppure un pachidermico Orson Welles sprofondato sulla sedia da regista. Certamente la più sorprendente e delicata rimane quella foto dell’uomo sognatore che sale, in notturna, su un palo alla ricerca di raggiungere la luna. Il ritratto di Pasolini con la madre poi, un vero e proprio capolavoro di introspezione. Ma poteva capitare solo a Dondero di incontrare in un ascensore, ad Algeri nel 1973, Fidel Castro, e intavolare un discorso sulla zootecnica italiana che pare interessasse molto, secondo il nostro reporter, al leader maximo.

Dondero fu anche un assiduo frequentatore del Friuli. Nel luglio del 2008 fu invitato ad esporre in villa Sulis a Castelnovo del Friuli le sue ultimissime fotografie scattate in Russia, a cui aveva dato come titolo “I rifugi di Lenin.” Flashback!: all’ingresso di villa Sulis, come omaggio a Mario avevo esposto, extralarge, il suo ritratto della mia serie dei partigiani. Mario lo nota subito. Si avvicina. Dopo un attimo si volta e dice con un sorriso di soddisfazione: “…gagliardo: Humphrey Bogart. Il Menocchio a Montereale Valcellina nel 2017 gli dedica un libro (con DVD e intervista) “Dov’è Dondero: a cantare la vita con la macchina fotografica” illustrato con le sue fotografie della gente della Val Cellina. Ospite di Vicino/Lontano e più volte ai Colonos. Ma anche a Pordenone dai Ragazzi della panchina e a Cinema Zero e Villa Manin a commentare il suo amato Robert Kapa. Ancora a Spilimbergo, invitato dall’Associazione Il Caseificio, dove una mezzora prima della presentazione l’imprevedibile Mario si porta via i poeti Franco Loi e Ida Vallerugo, ritornando con una buona ora di ritardo. Nessun problema: convince amorevolmente il folto pubblico oramai spazientito dell’inevitabilità e necessità di quel ritardo. E poi Casa Colussi a Casarsa, durante l’esposizione delle sue foto pasoliniane. L’amicizia stretta con Pierluigi Cappello, Federico Tavan, Angela Felice.

Giorgio Agamben scrive in un suo piccolo saggio dedicato a Dondero intitolato Il Giorno del Giudizio: “La fotografia è per me in qualche modo il luogo del Giudizio Universale, essa rappresenta il mondo come appare nell’ultimo giorno, nel giorno della Collera.” Visionario e affascinante questo sentire di Agamben, ma che in verità stride con l'assoluta speranza che cova Mario verso l'esistente.

Quella fotografata da Mario è una umanità tenace. Una comunità che trasporta preziosamente con sé il patrimonio genetico della fratellanza e della solidarietà e che guarda nonostante tutto ancora ad un mondo possibile; nell’accogliersi e nel vedersi l’un l’altro come si è. Perché si è! Mario Dondero, talentuoso e instancabile agitatore di umanità, ci lascia in eredità non soltanto un percorso fotografico, ma anche l’idea che sostiene quella sua traiettoria: “…è il mondo che deve parlare attraverso il fotografo e non viceversa”. Quel sentire, quell’idea da trasmettere di Dondero, la facciamo nostra, in un periodo storico in cui anche gli spazi più prestigiosi della fotografia europea si avvitano su sé stessi, offrendo esposizioni di uno sterile ed egocentrico soliloquio.