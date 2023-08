Eventi e concerti: arte della liuteria protagonista a Malborghetto

MALBORGHETTO. Dopo il successo del Festival Risonanze ,che dal 15 al 19 giugno ha portato a Malborghetto-Valbruna quattro giorni di immersione nella grande musica con ospiti internazionali, performance, approfondimenti, sessioni di benessere, nel week-end del 19 e 20 agosto si terrà l’Officina dell’Arte curata da “Legno Vivo”, per riscoprire dalla voce dei suoi diretti protagonisti l'arte della liuteria.

Sabato 19 e domenica 20 agosto dalle 16 alle 21 nel centro di Malborghetto e a Palazzo Veneziano “Legno Vivo” porta liutai, artigiani e professionisti del mondo del Legno applicato alla Musica. Promosso da “Musicae.

Distretto Culturale del Pianoforte”, in collaborazione con Risonanze, questo progetto che ormai da anni concentra la propria attività su tutto ciò che ruota intorno al legno di risonanza, propone incontri didattici e performativi in dialogo col pubblico, che approfondiscono caratteristiche, modalità costruttive, repertorio e specificità degli strumenti realizzati a partire dal legno, mettendo in luce tipologie e peculiarità della materia prima rispetto alla sua destinazione d’uso.

Accanto a strumenti ad arco, corni, percussioni, chitarre, oboi, fagotti, organi di Barberia, clavicembali, fisarmoniche, pianoforti e altre opere dell’alto artigianato del legno, i visitatori possono apprezzare anche i frutti dell’opera di giovani mani delle future generazioni, ma anche sentire la viva voce di alcuni degli strumenti esposti.

La due giorni vedrà anche un fitto calendario di incontri. Si parte sabato 19 agosto (alle 16) a Palazzo Veneziano con Resonence Piano, insieme al giornalista Dario Paladini e al pianista Giulio Scaramella. Alle 17.30 si tiene il concerto del duo formato da Myryam Genito (arpa) e Alberto Forti (clarinetto).

Alle 18 nella Chiesa della Visitazione di Maria e S. Antonio è in calendario il concerto per fisarmonica sola "Alla ricerca del Suono" con musiche originali, composte ed eseguite da Paolo Forte, propongono in veste insolita uno strumento ancor troppo relegato alla sola musica tradizionale.

Alle 19 è di scena la fisarmonica di Francesca Gallo, folk singer, musicista. La giornata si conclude a Palazzo Veneziano (alle 20.30) con il concerto “Crudo Mar di Fiamme Orribili”, un omaggio a Stradella e al barocco italiano con il basso Patrizio La Placa e Il Cenacolo Musicale in collaborazione con Barocco Europeo e Carniarmonie.

Domenica 20 agosto il primo incontro è alle 16 con Piano Team. Giovanni Doria, Giovanna Bonitz, Andrea De Biasi e Lorenzo Cerneaz.

Alle 18 Walter Barbiero terrà un incontro dedicato alla costruzione di un arco per violino.

Alle 19 sarà presentato il docufilm "Suono del legno". Diretto da Samuele Giacometti e prodotto dall’Amministrazione Frazionale di Pesariis.

Chiude la giornata (alle 20) il progetto “In cammino con Leonardo da Vinci”. Il duo formato da Paola Chiabudini (cembalo) Aleksander Ipavec (organo portativo di Leonardo) propone inedite esperienze musicali avvalendosi delle creazioni del maestro liutaio Mario Buonoconto.

Tutti gli appuntamenti avranno luogo tra la piazza, Palazzo Veneziano e via Bamberga, nel cuore di Malborghetto. In caso di pioggia, gli eventi si terranno all'interno di Palazzo Veneziano.