Malika Ayane, Veronesi e Spinotti: musica e cinema animano Pordenonelegge

PORDENONE. Da Malika Ayane a Sandro Veronesi, da Ramin Bahrami a Sabina Guzzanti, anche quest’anno musica, cinema e teatro si intrecceranno alla letteratura, a Pordenonelegge, la festa del libro attesa dal 13 al 17 settembre.

Oltre alla letteratura sul palco sono tanti anche gli artisti “prestati” ai libri, secondo una tendenza ormai diffusa che vede cantanti, attori e musicisti nei panni di scrittori. È il caso di Malika Ayane, che sabato 16 settembre, alle 17, nello Spazio San Giorgio, presenterà “Ansia da felicità” (Rizzoli), il libro di racconti con il quale ha esordito come autrice. Si ricollega invece al grande schermo e all’evento di apertura della prossima Mostra del cinema di Venezia - il film “Comandante” con Pierfrancesco Favino - la serata (sabato 16, alle 21, teatro Verdi) con lo scrittore Sandro Veronesi e il regista Edoardo De Angelis, autori del romanzo biografico dal quale è stato tratto il film, dedicato alla figura di Salvatore Todaro, ufficiale della Regia Marina italiana che in piena guerra disobbedì agli ordini tedeschi e salvò i nemici appena affondati col suo sommergibile.

A proposito di cinema, al festival arriverà il direttore della fotografia friulano Dante Spinotti, due volte candidato all’Oscar: in collaborazione con Cinemazero, domenica 17 settembre, alle 17.30, al Capitol, presenterà in anteprima la sua autobiografia “Il sogno del cinema. La mia vita, un film alla volta”, scritta con Nicola Lucchi (La nave di Teseo).

A Pordenone c’è poi molta curiosità per l’anteprima del docufilm “Cavalcando la tigre”, biografia dell'industriale pordenonese Lino Zanussi, che sarà presentata giovedì 14 settembre, alle 20.45, a Cinemazero, dal regista che l’ha diretta, Piergiorgio Grizzo.

Sul fronte musica, sabato 16 settembre, al Capitol, alle 19, il grande pianista iraniano Ramin Bahrami diventerà testimone della lotta del suo Paese con la presentazione dell’ep “In perfect harmony”, omaggio alla resilienza del popolo iraniano. E ancora sabato, alle 21, in biblioteca, sarà presentata la biografia “Il violinista di Birkenau”, di Alessandro Zignani (Nuovadimensione), la storia vera di un violinista talentuoso, Isaac Singer, che ha fatto vibrare il campo di Birkenau.

Tornerà a Pordenonelegge Davide Toffolo, fumettista e frontman dei Tre allegri ragazzi morti. (venerdì 15 settembre, alle 21.30, al Capitol), per un incontro ispirato al recentissimo suo “Bestiario” edito Feltrinelli.

Per il percorso “Parole in scena” 2023, sabato 16 settembre, alle 21, al Capitol, arriverà anche la regista, sceneggiatrice e attrice Sabina Guzzanti con il suo ultimo libro, “ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot” (HarperCollins), carrellata di “topics”, dall’Intelligenza artificiale al divario digitale tra generazioni. Torna in scena a Pordenonelegge anche lo scrittore Mauro Covacich, che sabato 16 settembre, alle 21, nel Ridotto del Teatro Verdi, proporrà un reading dall’ultimo libro, “L’avventura terrestre” (La nave di Teseo), nel quale il protagonista vive un interminabile weekend nell’attesa di un responso medico.

La scienza si sposerà alla comicità e alla musica venerdì 15 settembre, alle 18.30, al Capitol, con “Il Teatro della salute”, una produzione Aboca progettata e interpretata dal nutrizionista Pier Luigi Rossi insieme alla Banda Osiris, per comprendere lo straordinario viaggio del cibo dentro di noi.

La scienziata e divulgatrice Ilaria Capua e l’attrice Antonella Attili condurranno invece una conversazione scenica (giovedì 14 settembre, alle 21 al Capitol), “Le parole della salute circolare”, per riflettere su quello che sta accadendo al pianeta, e insieme alla nostra salute. Massimo Cannoletta, uomo dei record al quiz televisivo “L’eredità” e oggi noto divulgatore, parlerà di “Storie d'Italia.

Vite straordinarie che raccontano un Paese meraviglioso” sabato 16 settembre: alle 15.30, nello Spazio Gabelli e alle 18 a Maniago, in piazza Italia.

Da non perdere, infine, uno dei riti del festival, l’esilarante e incontenibile rave letterario “Carnediromanzo” di e con Natalino Balasso e Massimo Cirri. sabato 16 settembre, alle 22 nello Spazio San Giorgio.

E per festeggiare in musica, il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri di Roma, giovedì 14 settembre, alle 21, nel Teatro Verdi.