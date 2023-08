Gli Stereo Live a Barcis e ad Aviano il galà finale del Festival del folclore

PORDENONE. Si concentrano soprattutto nelle località montane della Destra Tagliamento gli eventi di Ferragosto e di domani, fra teatro, musica, feste popolari e tradizioni. Partiamo da Barcis, dove oggi, alle 21, in piazza Lungolago, ci sono gli Stereo Live, il gruppo dance pop rock italiano con i grandi successi italiani da cantare e ballare.

Salendo ancora, ecco che a Claut è attesa in piazza, alle 21, la sfilata di selezione regionale per il concorso Miss Italia, mentre a Erto c’è la Festa della manualità, con il mercato artigianale per le strade e intrattenimenti lungo via Roma, dalle 10.

Ultimo giorno, oggi, ad Aviano, per il 55esimo Festival internazionale del folklore, che alle 20.45 porta in piazza il Gran galà di chiusura.

E se a Dardago di Budoia si rinnova la tradizione del Dardagosto, oggi, con inizio dei giochi popolari alle 16.30, a Tramonti di Sotto è arrivata alla 59.edizione la Sagra della trota e formaggio salato: la lunga giornata si chiuderà alle 22.30 con la Tombolissima di Ferragosto.

Fra gli altri appuntamenti di oggi, segnaliamo a Pordenone, alle 18, in piazzetta San Marco, “Speciale Ferragosto... Giochi per tutti – il Luna park” e a San Vito al Tagliamento, in duomo, alle 11.15, <CF1003>“L’Amalteo nel duomo di San Vito”, riflessioni a cura di Angelo Battel con i commenti musicali delle arpiste Aurora Casonato e Ester Tomba (musiche di Granados, Haendel, Piazzolla).

Tanti gli spettacoli per tutta la famiglia in programma domani, due quelli di burattini proposti da Ortoteatro: a Barcis, nel cortile di palazzo Centi, alle 17, per il Teatro c’era una volta, la compagnia C’è un asino che vola presenta “Meneghino e il castello di Tremarello”; a Valvasone, nel parco Pinni, alle 21, la Compagnia Walter Broggini va in scena con “Pirù e il cavaliere di mezzotacco”.

Sempre seguiti da un vasto pubblico, domani ci sono i Papu a Piancavallo: alle 17.30, in piazzale Della Puppa, proporranno il loro MisMas Làiv, spettacolo che ricalca il noto e fortunato format televisivo di “Mismas”.

Si ride anche a Claut, domani, in piazza San Giorgio, alle 21, con l’attrice comica Ginevra Fenyes e il suo spettacolo “Cono o Coppetta? Ognuno ha i suoi gusti!”. A Pordenone, infine, domani serata di cinema all’aperto, alle 21, nell’arena di largo San Giorgio, con la proiezione di “Indiana Jones e il quadrante del destino”.