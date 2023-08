Udine celebra Gino Valle a cento anni dalla nascita, i Basaldella a Monfalcone

Mentre il Museo Revoltella e il Comune di Trieste si preparano ad accogliere le due importanti mostre dedicate a Ligabue e Van Gogh, molti altri eventi espositivi si stanno predisponendo per i prossimi mesi a Trieste, in regione e dintorni.

Tra gli eventi di rilievo si segnala l’iniziativa del Comune di Udine volta a ricordare i cento anni della nascita del grande architetto Gino Valle con una mostra curata da Franz Graf e Francesca Albani con lo Studio Valle di Udine, che proporrà disegni, progetti, fotografie, modelli ed elaborati grafici relativi a oltre cinquant’anni di attività, dal 7 dicembre a Casa Cavazzini.

A Villa Manin di Passariano il 28 ottobre si aprirà al pubblico un’esposizione dedicata a Zimoun, artista svizzero nato a Berna nel 1977, curata da Guido Comis. Nove sue installazioni, occuperanno altrettante sale della villa, coniugando arte cinetica e arte sonora, venendo a comporre moduli identici di materiali semplici come scatole di cartone, aste di legno, filo di ferro, messi in moto in modo tale da produrre suoni o rumori.

Il 27 ottobre si inaugurerà anche “Dino, Mirko e Afro Basaldella. Destini paralleli e intrecciati” alla Galleria d’arte contemporanea di Monfalcone organizzata dal Comune, mentre l’11 novembre al Magazzino delle Idee di Trieste si aprirà al pubblico “India contemporanea.18 fotografi raccontano l’India da Gandhi ad oggi” organizzata da Erpac.

Sempre nell’ambito della fotografia “Tina Modotti. Il fuoco delle passioni” dal 22 settembre a Palazzo Roverella di Rovigo, si preannuncia come la più ampia monografica mai proposta in Italia sulla leggendaria fotografa con più di 200 immagini insieme a filmati e documenti per la cura di Riccardo Costantini in collaborazione con Gianni Pignat, Piero Colussi e Cinemazero di Pordenone.

Dal 21 ottobre i Musei Civici di Bassano del Grappa, in collaborazione con Camera – Centro Italiano per la Fotografia di Torino, presenteranno al pubblico l’opera di “Dorothea Lange”, celeberrima fotografa statunitense, per la cura di Walter Guadagnini e Monica Poggi con oltre 150 scatti.

“American Beauty”, al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova, dal 13 settembre proporrà una selezione di 130 opere e 120 artisti americani ma non solo, per raccontare luci e ombre della nazione che più di ogni altra ha caratterizzato l’ultimo secolo a livello globale, gli Stati Uniti, appunto.

La mostra, a cura di Daniel Buso, dopo un’introduzione di alcuni maestri della fotografia come Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Diane Arbus ed Elliott Erwitt, Steve McCurry, Vanessa Beecroft e Annie Leibovitz, esporrà le creazioni degli artisti della Pop Art quali James Rosenquist, Robert Indiana, Andy Warhol, e dei protagonisti della Street Art come Keith Haring, Mr. Brainwash, Obey e Banksy, riunite secondo diverse tematiche.

Aprirà il prossimo 30 settembre al Centro Culturale Candiani di Mestre la mostra “Chagall. Il colore dei sogni”, proposta dalla Fondazione Musei Civici di Venezia per la cura di Elisabetta Barisoni.

Concepita con i capolavori conservati a Ca’ Pesaro, si arricchirà di ulteriori opere provenienti da prestigiose collezioni internazionali come l’Albertina di Vienna, il Musée National Marc Chagall di Nizza, il Museum of Fine Arts di Budapest e l’Israel Museum di Gerusalemme.

A Venezia la mostra “Tiziano 1508. Agli esordi di una luminosa carriera”, a cura di Roberta Battaglia, Sarah Ferrari e Antonio Mazzotta, alle Gallerie dell’Accademia dal 9 settembre porrà l’attenzione sulla nascita del protagonista del Rinascimento veneto attraverso 17 opere autografe e una decina di confronti con dipinti, incisioni e disegni di autori a lui contemporanei come Giorgione, Sebastiano del Piombo, Albrecht Dürer.

Sempre nella città lagunare il 29 settembre aprirà “Italico Brass. Il Pittore di Venezia”, curata da Giandomenico Romanelli e Pascaline Vatin, dedicata all’artista goriziano che tra Otto e Novecento apre alla modernità e alle suggestioni della pittura impressionista francese, per raccontare una Venezia inedita, viva, pulsante, popolare.

L’anniversario dei 350 anni dalla nascita di Rosalba Carriera, l’artista italiana più celebre nell’Europa del Settecento, verrà ricordato a Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano, con una mostra a cura di Alberto Craievich dedicata alle sue raffinate miniature su avorio.

Dal 13 ottobre saranno esposte 36 opere su avorio, assieme a pastelli, documenti, disegni, stampe, provenienti dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, altre istituzioni e collezioni private.

Palazzo Sarcinelli a Conegliano dall’11 ottobre ospiterà “Giorgio de Chirico. Metafisica continua”, a cura di Victoria Noel-Johnson, con un ampio focus dedicato alla stagione neometafisica.

Interessanti iniziative espositive sono in programma anche alla Narodna Galerija di Lubiana come ad esempio le mostre che si apriranno il prossimo 5 ottobre dedicate alla riscoperta di Ida Künl (1853-1926), pittrice che studiò a Monaco e a Vienna dove finì per stabilirsi, e a Ivan Zajec (1869−1952) scultore modernista .