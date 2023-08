Biggio e Mandelli: «Raccontiamo storie italiane dalla panchina»

Sono due amici che, dopo un periodo di allontanamento, si sono ritrovati e ora sono pronti a regalare risate al pubblico che li aspetta a Lignano, all’Arena Alpe Adria, sabato 19 agosto alle 21. “I soliti idioti”, Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli saranno protagonisti di una serata inserita nel cartellone Nottinarena, di Fvg Music Live e Vigna Pr. La loro reunion ha entusiasmato tutti i fan che dal 2009 si sono affezionati ai personaggi creati e rispolverati nel tour che li sta portando in giro da questa primavera.

«Sta andando benissimo. Siamo stati per 10 anni lontani dai Soliti Idioti e spesso mi capitava di pensare che sarebbe stato bello se questo o quel personaggio avesse avuto modo di confrontarsi con alcune tematiche» spiega Biggio. «Ci siamo resi conto che avevamo creato qualcosa di molto bello, la gente da tempo ci chiedeva quando saremmo tornati. Siamo riusciti a far ridere nel profondo. Nel 2022 ci siamo resi conto che avevamo ancora voglia di lavorare insieme» aggiunge Mandelli. «Il teatro ci è sembrato subito la scelta migliore, volevamo tornare a contatto con le persone ma quello che non potevamo aspettarci è la risposta che stiamo ricevendo, con dimostrazioni d’affetto sorprendenti» sottolinea Biggio. «Questi personaggi hanno saputo resistere al tempo, sono degli archetipi, e con Tiktok ci siamo accorti di essere diventati famosi anche per le nuove generazioni, un’ulteriore cosa che non mi sarei aspettato» ancora Biggio. A Lignano torneranno in scena tutti i personaggi più amati: padre e figlio, i preti, i bambini, i tennisti e tutti gli altri, lasciando spazio anche per qualche sorpresa.

«Noi ci cambiamo al volo con una rapidità degna di Arturo Brachetti. È divertente raccontare il paese attraverso gli occhi dei nostri personaggi, anche perché di cose ne sono cambiate parecchie – rivela Biggio – noi da sempre siamo sulla panchina e guardiamo le persone. Tutto nasce da lì, dal racconto della verità, dell’italiano tipico, ed è per questo che dieci anni dopo non è cambiato nulla». «Abbiamo quindi deciso di rimettere in moto la “band” per vedere se funzionava ancora, perché magari talvolta si perde l’alchimia che ci lega. Avevamo interrotto proprio perché avevamo perso l’anima di quel lavoro e invece ci siamo resi conto che funzioniamo ancora» osserva Mandelli. Da quando sono nati, una quindicina di anni fa, a oggi, I soliti idioti sono stati protagonisti di sketch televisivi, di due film e di molto altro. Ora che sono tornati di fronte al pubblico, «una delle cose che ci ha stupito è che alcune delle cose che per noi erano completamente esagerate sono diventate realtà. La nostra difficoltà oggi sta quindi nello spostare i paletti ancora più in alto perché cose che allora sembravano assurde e impossibili, oggi sono diventate normali. Facevamo un numero con degli zaini giganti, per creare una caricatura. Oggi ci sono delle case di moda che li stanno vendendo. Tutto sommato io penso che in realtà non sia cambiato l’essere umano, che ride, piange, si innamora e si dispera per gli stessi motivi, sono cambiate le cose che ci vendono» taglia corto Mandelli.

Durante gli anni in cui sono stati lontani Biggio ha continuato a lavorare come conduttore radiofonico e televisivo. Mandelli ha scelto una carriera che lo ha visto alternarsi alla regia oltre che in scena, dove si è messo in gioco anche con un monologo, come “Proprietà e Atto” di Will Eno.

Ultimi posti disponibili per sabato, a Lignano, su TicketOne.