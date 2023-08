Giornate del cinema muto: da Chaplin a Keaton, i geni immortali in scena

La Francia in apertura e in diverse altre pellicole, gli immortali Charlie Chaplin e Buster Keaton in chiusura, naturalmente con la grande musica dal vivo: sono alcune anticipazioni della 42ma edizione delle Giornate del Cinema muto di Pordenone, una delle più importanti manifestazioni cinematografiche al mondo dedicate ai silent movies, attesa dal 7 al 14 ottobre nel teatro Verdi, “firmata” ancora una volta da Jay Weissberg, il noto critico di Variety che dal 2016 ha preso il posto alla direzione artistica, di David Robinson.

Cominciamo - data la popolarità dei due mostri sacri che ne sono protagonisti, i fuoriclasse della comicità muta Charles (Charlie) Chaplin e Buster Keaton - con l’evento che farà calare il sipario sul festival. Di Chaplin si vedrà “The Pilgrim”, del 1923, nel nuovo restauro commissionato dal Chaplin Office, a Pordenone in prima mondiale. Qui Charlot è un detenuto evaso che, dovendo indossare il primo abito civile che gli capita, incappa in quello di un pastore della chiesa evangelica... Si preannuncia interessante anche l’accompagnamento musicale, poiché la partitura originale, composta da Chaplin, arrangiata da Timothy Brock, sarà eseguita dall’Orchestra da camera di Pordenone guidata da colui che da qualche mese è anche direttore dell’Orchestra San Marco di Pordenone, Ben Palmer. Altro capolavoro destinato al grande pubblico ma incredibilmente mai presentato fino a oggi alle Giornate, oggetto di un nuovo restauro Lobster Films di Parigi, è “Sherlock Jr.” (Calma, signori miei o La palla n° 13), del 1924, considerato, oltre che una delle cento commedie più belle di sempre, la summa del cinema di Keaton quale sperimentatore assoluto del linguaggio cinematografico degli anni Venti. E anche in questo caso la nuova partitura di Daan van den Hurk sarà eseguita dall’Orchestra da Camera di Pordenone diretta da Palmer.

A inaugurare il festival, sabato 7 ottobre, sarà “La Divine croisière” (La crociera divina, 1929) di Julien Duvivier, accompagnato dalla partitura di Antonio Coppola, eseguita da una formazione d’Oltralpe, l’Octuor de France. Regista più conosciuto per i suoi film sonori (fra i quali “Pepé le Moko”, del 1937, e “Don Camillo”, del 1952) Duvivier girò anche numerosi film muti, uno degli ultimi “La Divine croisière”, sulla rischiosa spedizione in mare di un mercantile. Uscito all’epoca in una versione gravemente mutilata, grazie al lavoro di ricostruzione della Lobster, ha riacquistato il respiro e la forza originali.

L’evento musicale di metà settimana (11 ottobre) sarà “Hindle Wakes” (1927) del regista britannico Maurice Elvey, film ”proto-femminista” sulle attività ricreative della working class durante la “Wakes Week” (una settimana di chiusura di fabbriche e scuole che ancora oggi si osserva in alcune parti del Lancashire e dello Yorkshire), accompagnato dalla partitura di Maud Nelissen.

Oltre agli eventi speciali, un importante ritrovamento della Cineteca di Praga avrà l’anteprima alle Giornate del Cinema Muto: “Circe the Enchantress” (1924) di Robert Z. Leonard, con la stella hollywoodiana Mae Murray, sulla vita e gli amori di una seduttrice. Fra le retrospettive, l’edizione 2023 del festival porterà sullo schermo la seconda parte sia di “Ruritania”, dedicata alle storie di re, regine, principi e principesse di immaginari regni balcanici che alimentavano la fantasia delle platee internazionali, sia del ciclo curato da Ulrich Rüdel e Steve Massa sulle origini dello slapstick europeo e sui suoi legami con il cinema comico americano. Dopo Ellen Richter, riscoperta nell’edizione del 2021, sarà la volta di un’altra personalità del cinema tedesco un tempo popolarissima ma oggi dimenticata: il regista, sceneggiatore, produttore e attore Harry Piel, considerato il Douglas Fairbanks tedesco. Spazio al western, con una delle prime star del genere, Harry Carey, diretto anche da John Ford. Si celebreranno, poi, nel centenario della morte lo scrittore francese Pierre Loti (pseudonimo di Louis Marie Julien Viaud), ufficiale di marina che dai suoi viaggi trasse ispirazione per romanzi che ebbero grandesuccesso e l’artista e designer tessile Sonia Delaunay, a cui l’anno prossimo sarà dedicata una mostra nella galleria del Bard Graduate Center di New York. Un altro dei capisaldi del festival, il Canone rivisitato, a cura di Paolo Cherchi Usai, riserverà sorprese come il restauro del film di Erich von Stroheim e Rupert Julian “Merry-Go-Round” (Donne viennesi, 1923), e “Vendémiaire”, di Louis Feuillade. A precedere la serata inaugurale al Verdi di Pordenone sarà, il 6 ottobre, la tradizionale pre-apertura nel teatro Zancanaro di Sacile, omaggio alla città che dal 1999 al 2006 ospitò le Giornate a seguito della demolizione del teatro di Pordenone: la Zerorchestra accompagnerà “Poker Faces” (1926) di Harry A. Pollard, commedia americana piena di equivoci, inganni e colpi di scena.