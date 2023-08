Circo in ricordo di Italo Calvino e il violoncello di Enrico Bronzi

La musica è protagonista nel terzo fine settimana di agosto. Il rapper Ernia sarà la star del Generation Young Festival, a Monfalcone con “Tutti hanno paura – Summer Tour 2023”, domenica 20 agosto, in Piazza della Repubblica, con inizio alle 21.30. In apertura il cantante Hip Hop Yane e il rapper Resem Brady.

Per il Festival Vini Gusti in Musica, sabato 19, alle 20.30 a Buttrio, Cantina Vini Lavaroni Biologici, concerto "2 Violins" con le violiniste Yulia Berinskaya e Valentina Danelon. Prenotazioni: fvginmusica@gmail.com;

Proseguono gli incontri con Aldevis Tibaldi e il suo “L’isola infelice. Viaggio alla fine del mondo nella terra violata dagli abusi e dalla rassegnazione... ma non solo” (Kappa Vu edizioni), a Grado, sabato 19 agosto, alle 18: ritrovo in Mandracchio riva San Vito. Imbarco a bordo della motonave Nuova Cristina. Escursione in laguna con presentazione, l'Autore dialoga con i membri del comitato locale “No Acciaieria”.

Nel pomeriggio di sabato 19, per Carniarmonie, alle 18, giardino del Museo Carnico delle Arti Popolari “Gortani” di Tolmezzo, Mauro Ottolini in trio con Thomas Sinigaglia alla fisarmonica e looper ed al chitarrista Marco Bianchi per “In quell’angolo della strada”.

Alle 20.30, a Palazzo Veneziano di Malborghetto-Valbruna, nuova edizione del Festival MusicAntica - Baroque Stories con il baritono Patrizio La Placa accompagnato dal Cenacolo Musicale per il concerto “Crudo mar di fiamme orribili. Stradella e il Barocco Italiano”.

Domenica, alle 9.30, “Dopo Messa” nella chiesa di San Vito a Liariis di Ovaro con l’organista G.Paschini. Alle 18 nel retro della chiesa della Beata Vergine e di San Daniele Profeta ad Ampezzo, l’Harmony Gospel Singers diretto da Stefania Mauro. Info www.carniarmonie.it;.

L’evento Nihil esse utilius sale et sole, Plinio il Vecchio, 23 a.C. – 2023 d.C., dedicato a Plinio il Vecchio, nei 2000 anni dalla nascita, sabato, alle 10, a Udine,Castello, ingresso Civici Musei. itineraria@itinerariafvg.it.

Sempre sabato, ultimo appuntamento per la rassegna “Musei aperti: musica e prodotti del territorio”. Alle 9 con ‘Suoni della natura e dell’arte in Val Pesarina’. Alle 16, visita al Museo Carnico di Tolmezzo e alle 17 alla Latteria di Tolmezzo.

E, alle 18.30 a Pontebba, Chiesa di Santa Maria Maggiore, omaggio a Italo Calvino, con lo spettacolo di circo contemporaneo Calvino 100 - In cammino sul filo delle montagne. Il progetto è ideato da Paolo Stratta e curato da Paolo Verri di Cirko Vertigo.

Sabato e domenica, dalle 16 alle 21, in centro a Malborghetto e a Palazzo Veneziano “Legno Vivo” porta liutai, artigiani e professionisti del mondo del Legno applicato alla Musica.

Al festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi la valorizzazione dei giovani talenti della musica classica internazionale passa anche attraverso l’esperienza di affermati artisti professionisti che si uniscono alle giovani leve per dare vita ai concerti del programma.

È il caso di domenica, alle 21, a Villa Bresciani Attems Auersperg di Cervignano ,quando toccherà al violoncellista Enrico Bronzi unirsi agli studenti delle Masterclass internazionali del Festival di Portogruaro per formare un Cello Ensemble.