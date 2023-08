Precenicco nel romanzo di Sbuelz: martedì incontro con la scrittrice

Passa anche da Precenicco il viaggio iniziatico verso Lignano di Asia e Tommaso, i due adolescenti protagonisti dell’ultimo romanzo di Antonella Sbuelz Il mio nome è A(n)sia (Feltrinelli).

Con sosta a Titiano: «Ci fermiamo sul ciglio di un prato, all’imbocco di un lungo sentiero che porta a una piccola chiesa. Parallelo al sentiero, un corso d’acqua. Sulle anse tracciate dall’acqua, lunghe canne agitate dal vento fanno vibrare un rap di note acute che dai timpani raggiunge i miei pensieri, trasmettendomi un senso di pace. Il sentiero è sconnesso e polveroso, tutto buche, sassi e radici. Ma ci porta verso spazi sconosciuti».

Lo tsunami esistenziale ed educativo causato dal Covid e dai prolungati lockdown ha indotto la scrittrice friulana a spostare il fuoco del suo fare letterario, di norma proiettato su sfondi storici, per dare voce e volto alle inquiete fragilità e alla bellezza del mondo adolescenziale che, più d’ogni altro, ha risentito della forzata discesa nel “buco nero” temporale indotto dall’epidemia; mondo che tanta parte ha nella vita e nella storia professionale dell’autrice, insegnante e vincitrice, tra l’altro, del Premio Campiello Junior nel 2022 con Questa notte non torno.

Sorprendentemente “veri” nelle loro fragilità e nella loro forza sono i due protagonisti del suo ultimo romanzo: la sedicenne Asia e il suo amico e compagno di scuola Tommaso. Asia si definisce «piccola, anonima, banale» con due-tre chili di troppo, piazzati nei posti sbagliati» e ha il cuore gravato dal macigno di un’assenza e da un irrisarcibile senso di colpa»; sentimenti dolorosi che non sapeva di condividere con Tommaso, anch’egli segnato dal dolore muto e rabbioso di un’assenza che si sforza di nascondere dietro una maschera da bullo e in una fame degna di Obelix. Quando Anna, la nonna di Asia, minata da un incipiente Alzheimer, parte alla ricerca di una sorella mai conosciuta, i due ragazzi decidono di mettersi sulle sue tracce per proteggerla. Il viaggio avventuroso e temerario dell’anziana ha a che fare con un mistero del passato che riconduce al tempo della seconda guerra mondiale. Così, tra stazioni dei treni, incontri inaspettati e soste in alcuni dei luoghi più suggestivi della Bassa friulana, il difficile vissuto delle generazioni passate si intreccia e si salda con il complicato presente delle generazioni di oggi.

Il libro sarà presentato martedì 22 alle 20.30 nella suggestiva corte della Casa Parrocchiale di Precenicco (in piazza Roma, accanto alla chiesa) in un incontro con l’autrice Antonella Sbuelz, organizzato dall’Associazione Stin Insieme in collaborazione con Comune, Circolo Culturale Fotografico Anaxum e Pro Loco di Precenicco nella cornice della tradizionale Festa sul fiume Stella.