Bud Spencer Blues e Sick Tamburo per la grande festa di Blessound

Il festival Blessound, che si tiene da quasi dieci anni a Blessano di Basiliano, questa volta si fonde con La Via di Casa e La Tempesta, etichetta discografica dei Tre Allegri Ragazzi Morti, e diventa quindi “La Tempesta Bless”.

Il 25 e 26 agosto, con ingresso dalle 18, a 5 euro, si esibiranno alcune realtà importanti della musica alternativa italiana, come Sick Tamburo, Giorgio Canali & Rossofuoco, Bud Spencer Blues Explosion e Istituto Italiano di Cumbia.

«L’intero evento – spiegano gli organizzatori – è frutto del lavoro di La Via di Casa, un progetto arrivato alla sua quarta edizione e nato dal desiderio di far conoscere le bellezze naturalistiche e artistiche meno note della regione Friuli-Venezia Giulia attraverso la lente dello spettacolo e della musica.

Supportata dalla Regione, La Via di Casa ha già toccato luoghi come lo Zoncolan, il Parco dell’Isonzo, l’ex Centrale Idroelettrica di Malnisio, il Teatro Miela di Trieste fino ad arrivare quest’anno alle porte di Udine nella provincia di Blessano, legandosi al festival Blessound, che da diverso tempo porta avanti un discorso musicale indipendente fuori dai grandi circuiti, basato su una struttura di stile “sagresco”.

L’obiettivo è valorizzare quel tipo di realtà: musica, cibo e vino genuini, prezzi onesti, tanto impegno da parte dei volontari, senso di comunità, entusiasmo per i progetti che nascono dal basso».

Venerdì 25 suonano i Sick Tamburo, la band pordenonese fondata dagli ex Prozac+ Gian Maria Accusani assieme a Elisabetta Imelio, prematuramente scomparsa nel 2020, ha pubblicato di recente “Non credere a nessuno” sesto disco di inediti con tanti brani che in qualche modo parlano anche di lei. In scaletta poi il romagnolo Giorgio Canali con i suoi Rossofuoco.

Canali è definito “l’highlander della musica italiana (e non solo)”: CCCP, CSI, PGR, ma anche fonico di Noir Desir e Litfiba, produttore di Verdena, Zen Circus e Tre Allegri Ragazzi Morti. I dj del venerdì sono: E.Sist, amico di lunga data della Tempesta, vestiva un tempo, per i Tre Allegri, i panni del Señor Tonto, e il collettivo di Cas’Aupa di Udine.

Sabato 26 sul palco i Bud Spencer Blues Explosion, il duo formato a Roma nel 2006 da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio. Da quel momento il duo diventa uno dei più amati dagli appassionati di rock, data l’evidente virtuosità della chitarra di Viterbini e della batteria di Petulicchio. Ad autunno arriva il nuovo album, quinto della carriera.

Altri protagonisti della seconda serata sono l’Istituto Italiano di Cumbia, un collettivo che raccoglie musicisti di cumbia contemporanea provenienti da alcuni gruppi italiani: Giulietta Passera da Torino, Claudia Vernier, Eleonora Cinti e Franiko Calavera da Roma, Kit Ramos e Stefano Iascone da Milano, FiloQ da Genova, Mr Paquiano da Lugano e Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti da Pordenone. I dj del sabato sono Michele Poletto, noto anche come autore, musicista e cantante dei Playa Desnuda e Mr. Island alias di Lorenzo Commisso.

Oltre alla musica, nell’area del festival sarà possibile mangiare e bere per «celebrare la fine dell’estate e riscoprire insieme uno dei luoghi incantati della provincia friulana».