Le pioniere dell’arte tessile, l’omaggio di Maniago a tre donne della regione

Rende omaggio a tre grandi esponenti della fiber art la Galleria d’arte tessile contemporanea “Gina Morandini” di Maniago, che sabato 26, alle 17.30, inaugurerà la nuova mostra dedicata alle pioniere dell’arte tessile Gina Morandini (che dà il nome allo spazio espositivo), Maria Teresa Onofri e Lydia Predominato.

Tre artiste del Friuli Venezia Giulia, fra le prime a esprimersi con il medium tessile, e che rappresentano un riferimento ben noto nel mondo del tessile internazionale. L’esposizione “Le pioniere della fiber art in Friuli Venezia Giulia”, organizzata dall’associazione Le arti tessili, che prosegue tenace nell’opera di divulgazione e valorizzazione di una declinazione artistica straordinaria, oltre che di grande tendenza, offrirà l’occasione di mettere a confronto i loro lavori.

«Siamo sicure di poter sorprendere chi ci farà visita – spiega la presidente Annamaria Poggioli - grazie alla vastità delle tecniche d'espressione e i temi affrontati da queste fantastiche artiste».

Gina Morandini (scomparsa nel 2021), udinese, docente, ricercatrice e artigiana, si appassionò alla fiber art negli anni Ottanta sperimentando materiali, tecniche e nuovi linguaggi espressivi. A lei si deve la fondazione dell'associazione Le arti tessili nel 1987 e l'istituzione nel 1995 del Premio Valcellina, il concorso Internazionale di arte tessile contemporanea dedicato ai giovani artisti under 35.

In mostra si troveranno alcuni suoi libri d’artista realizzati su lastra di piombo tra i quali “… sustanza di cose sperate…” e la serie “Segni su seta”, una delle ultime sue realizzazioni del 2016, inedita.

Non mancheranno opere realizzate con la tanto indagata fettuccia metallica, come “Grande intreccio-1891” e la serie “Grafia in codine”, dove Morandini inizia a elaborare la sua ricerca sul corpo umano che parte dai codici del Dna, le cui lettere vengono avvolte nelle fettucce che compongono le trame del lavoro.

Maria Teresa Onofri, pordenonese, avviò un'impegnata ricerca artistica negli anni Ottanta, sperimentando le tecniche di tintura per riserva batik, che usava in serie di pannelli con figurazioni grafiche ritmate, dalle notevoli dimensioni.

Una ricerca che continuò riportando segni e impronte su supporti di tela, con giochi di sequenze concettuali sviluppate nei toni del bianco, nero e giallo oro. Successivamente sperimentò la tessitura a telaio, realizzando lavori materici con fettucce, spaghi, filati, garze e tessuti tagliati, dalle svariate varianti cromatiche.

I visitatori si imbatteranno in opere come “Pieno/Vuoto”, lavoro dalle grandi dimensioni in cui Onofri sfila da una tela in cotone gran parte delle trame che la compongono per alleggerirlo, quasi a donargli un’aurea di sacralità, oppure “Impronte”, del periodo batik e una serie di arazzi.

Lydia Predominato, triestina e romana d’adozione, docente fra l’altro all’Accademia internazionale d'alta moda e del costume Koefia, promotrice con Morandini del Premio Valcellina, è artista eclettica e avanguardista che negli anni ’90 ha spostato la sua ricerca realizzando opere piane, installazioni tridimensionali, performance, video e opere di denuncia che portano a riflettere su temi sempre attuali.

In mostra si troveranno il suo libro d’artista pop fiber “Messaggio prorompente” realizzato nel 2016 e “Freccia 2010, dritti alla meta” che ben rappresenta la sua personalità quella di un’artista che, definita un’idea, non tarda a metterla in pratica anche nelle vesti di curatrice e promotrice di eventi, come le due memorabili edizioni di Off Loom, esaustiva mostra/antologia della migliore produzione di fiber art in Italia.

La mostra maniaghese resterà aperta al pubblico fino al 16 dicembre, tutti i sabati, dalle 15 alle 18, con un'apertura straordinaria domenica 27 agosto (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18) per “Coltello in festa” la tradizionale manifestazione che Maniago dedica al mondo delle lame.

Sono possibili visite guidate su prenotazione, scrivendo a segreteria@leartitessili.it. Una fitta rassegna di laboratori animerà inoltre gli spazi della sede settembre e dicembre,. Info: www.leartitessili.it .