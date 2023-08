In bicicletta alla scoperta del Pasolini friulano

CASARSA. Fra gli sport prediletti e praticati da Pier Paolo Pasolini fin da giovane vi era, oltre al calcio, sicuramente il ciclismo. Durante gli anni vissuti in Friuli, l’uso quotidiano della bicicletta era per lui sia una necessità, ad esempio per raggiungere la scuola dove insegnava, sia un piacere, come recarsi con amici e allievi alle sagre paesane e alle sale cinematografiche, spingendosi a volte fino al mare e ai monti.

Per onorare questa passione di Pasolini e far conoscere alle nuove generazioni i luoghi letterari e artistici in cui si espresse, le associazioni Primavera ’90 e ProCasarsa, in collaborazione con il Centro Studi Pier Paolo Pasolini, ogni anno a fine agosto organizzano a Casarsa e dintorni una “Pedalata pasoliniana” con soste e spiegazioni a cura di esperti.

Quest’anno l’iniziativa è giunta alla trentesima edizione e ha per tema la spinta e lo scopo del viaggio con una frase ricavata da Novalis: “Dove siete diretti? Sempre verso casa”. Si intende così approfondire il tema dell’erranza e della ricerca di un luogo dell’anima da parte di un bambino che di anno in anno doveva seguire di paese in paese un padre militare al servizio di un regime soffocante.

Quel bambino, Pier Paolo, avrebbe trovato un luogo di riferimento grazie alla madre, che aveva mantenuto una casa avita e gli affetti familiari e comunitari in un ambiente accogliente, dove egli veniva riportato ogni estate. Quell’instabilità vissuta nell’infanzia probabilmente ha creato, oltre allo smarrimento e alla conseguente necessità di adattarsi a luoghi diversi, una curiosità mista a timore e fors’anche una propensione a divenire spirito nomade e inquieto.

D’altra parte, se Casarsa gli dava istintivamente il senso dell’identità, andavano approfonditi i suoi fondamenti: la lingua, l’ambiente naturale, la cultura del mondo contadino.

La spinta su direzioni opposte, immergersi in un genius loci o esplorare l’incognito di terre e popoli sconosciuti, segue il pensiero e l’opera di Pasolini anche dopo la partenza per Roma, spesso con esiti mutevoli e non privi di traumi, come si può ricavare dalle sue impressioni di viaggio in paesi del terzo mondo. Ma le corse in bicicletta, come le partite al pallone, gli rimarranno tra i ricordi indistruttibili.

Ritrovo in Piazza Italia a Casarsa domenica 27 alle 8.30. La pedalata proseguirà con tappe a San Lorenzo, Castions, Marzinis e Versutta.