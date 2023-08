Cristina Battocletti a Pnlegge presenta in anteprima il romanzo “Epigenetica”

Pordenonelegge come un Osservatorio sulla letteratura del nostro tempo: dal 13 al 17 settembre, alla 24esima edizione del festival, e molti saranno protagonisti dei “Dialoghi sul romanzo”. Sono 23 gli appuntamenti.

A sessant’anni dalla tragedia del Vajont, due autori ne parleranno a pordenonelegge domenica 17 settembre alle 10 all’Auditorium della Regione: in anteprima nazionale Antonio G. Bortoluzzi presenta per Marsilio “Il saldatore del Vajont”, in cui narra ciò che avvenne prima della tragedia, l’epica della costruzione, l’idea di un’Italia all’avanguardia nelle opere pubbliche e nell’industria. E con Piero Ruzzante dialogherà intorno al destino, al dolore del popolo e alla resilienza .

Molti altri protagonisti racconteranno romanzi che fanno tappa in anteprima assoluta al festival, come Marco Cassardo di cui è in uscita “Eravamo immortali”, (Mondadori): sabato 16 settembre, alle 19 nello Spazio San Giorgio, sul filo rosso dei rapporti importanti della vita, si confronterà con Marco Missiroli che nell’ultimo romanzo, “Avere tutto”, racconta una complessa relazione fra padre e figlio.

Andrea Molesini e Gianni Biondillo hanno scritto, con toni molto diversi, due romanzi ambientati durante il fascismo: ne parleranno domenica 17 settembre (alle 12, Piazza della Motta). In anteprima nazionale anche Cristina Battocletti sarà a pordenonelegge con “Epigenetica” (La nave di Teseo): venerdì 15 settembre, alle 19 nello Spazio Gabelli, dialogherà del potere e del dolore della scrittura con Paola Mastrocola. Gabriella Caramore e Lidia Ravera, sabato 16 settembre alle 16 al Capitol, smantelleranno i luoghi comuni che affollano l’argomento della terza età. Caramore porta in prima al festival “L’età grande” (Garzanti), Ravera il suo “Age Pride” (Einaudi).

Di corpi che si addormentano e che si ribellano, e che sono più di ciò che la nostra mente riesce a comprendere, converseranno domenica 17 settembre, alle 17 al Teatro Verdi, Giorgio Nisini e Roberta Scorranese, che a pordenonelegge porta una novità, il libro “A questo serve il corpo”, in uscita per Bompiani, mentre Nisini Aurora (HarperCollins).

E gli altri dialoghi di pordenonelegge 2023 saranno tra Annalena Benini e Mariapia Veladiano, Evelina Santangelo e Alberto Rollo, Elena Loewenthal e Franco Faggiani, Antonia Arslan e Siobhan Nash-Marshall, Enrico Brizzi e Alessandra Selmi, Marco Malvaldi e Carlo Vecce, Romolo Bugaro e Maria Castellitto, Stefania Parmeggiani e Costanza Jesurum, Lorenzo Flabbi e Luca Briasco, Giovanni Nucci e Hans Tuzzi, Eleonora Mazzoni e Davide Rondoni, Alberto Casadei e Luca Doninelli, Sandrone Dazieri e Piergiorgio Pulixi, Francesco De Filippo e Carlo Lefebvre, Denise Pardo e Cinzia Leone.