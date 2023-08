Antonella Ruggiero a Villa Varda di Brugnera, Cristicchi in montagna

Antonella Ruggiero e Simone Cristicchi sono i grandi protagonisti della domenica nella Destra Tagliamento. L’ex cantante dei Matia Bazar, accompagnata dall’Orchestra Accademia Naonis e la Cappella Altoliventina, apre a Villa Varda di Brugnera (se piove al palasport), alle 21, la 29. edizione di Altolivenzafestival, diretto da Sandro Bergamo, con il concerto “Sacrarmonia” che riprende una sua produzione del 2004 nella quale mescola repertorio classico e musica contemporanea, alternando emozionalità a raffinatezza.

Simone Cristicchi e Amara (con la sua band) sono invece gli ospiti speciali del progetto “Magnifica Montagna” 2023, con due eventi a ingresso gratuito.

Alle 17, a Tramonti di Sotto, nell’area pic-nic Bosco delle Agane, il cantautore vincitore di Sanremo sarà al centro dell’ “Incontro in un abbraccio”: dialogherà con il pubblico e, nella semplicità di chitarra e voce, intonerà i suoi pezzi più conosciuti.

Alle 18.30 seguirà “Sun-set”, concerto per il tramonto”, la performance musicale e poetica nella quale Amara e la sua band celebreranno in forma rituale la magia del sole che scompare all’orizzonte. In caso di maltempo gli eventi si terranno nell’area poco distante Bar Bosco Bandito.

Musica anche a Pordenone, con due appuntamenti: alle 18, nel parco di San Valentino, l’associazione musicale Orchestra e coro San Marco porta sul palco il concerto Stan cats, porgetto del trio chitarra, basso e batteria formato da Stefano Cattai, Giuseppe Vitale e Jacopo Zanette. Per l’occasione si unirà il sassofonista friulano Nevio Zaninotto.

È dedicato alle indimenticabili Edith Piaf e Billie Holliday la serata musicale attesa alle 20.45 nell’arena Fondazione Friuli di piazza XX Settembre, “Due fragili regine”, a cura di Filarmonica Città di Pordenone: sulla scena, Arno Barzan al pianoforte, Romano Todesco al contrabbasso e fisarmonica e Didier Ortolan al clarinetto e sax, che accompagneranno Elisa Santarossa alla voce in un inedito racconto che intreccia le vite delle due stelle della canzone.

Fra gli altri eventi, il parco Brolo di San Quirino apre oggi le porte alle 18.30 allo show “Boom” di e con Max Paiella, ultima data della rassegna Palchi nei parchi.

Per le mostre, segnaliamo la proroga al 2 settembre di “Espressionismi. Opere dalla Fondazione Concordia Sette, allestita alla Sagittaria della Casa dello Studente di Pordenone.