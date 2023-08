L’udinese Francesca Osso: «A Venezia con un corto prodotto da Sorrentino»

La Francesca Osso quindicenne — ora ne ha venticinque — si sentì addosso, all’improvviso, il senso profondo di un mestiere: il teatrante.

«Una sensazione travolgente che non usa di solito annunciarsi e ti vien difficile far finta di nulla. Non ti rendi conto se hai talento oppure no, ma ti affidi a ciò che accadrà».

Una chiacchierata con Francesca, udinese di nascita e stelliniana di prima formazione scolastica, è richiesta da un fatto di cronaca di prossimo accadimento: il 3 settembre, alle 14.30, in sala Perla — alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Settimana della Critica — sarà proiettato il cortometraggio “De l’amour perdu” di Lorenzo Quagliozzi con Catherine Bertoni de Laet e la nostra Francesca, quale Lena, coprotagonista. E prodotto, attenzione, da Simone Gattoni (Kavac Film) e da Paolo Sorrentino.

Quindi la sensazione percepita in gioventù di affidarsi all’arte non fu proprio un falso allarme?

«A quanto pare, no. Finito il liceo provai a entrare in qualche scuola finché non mi ritrovai davanti al portone del Piccolo Teatro di Milano e bussai.

Eravamo in 1070 e affrontai felice i tre giorni di prove e di controprove. Guardavo il gruppo assottigliarsi, ma io ero sempre dalla parte di quelli che andavano avanti. Restammo in ventisei.

La segretaria Roberta Zanoli ci disse: “Non è soltanto la scuola che sceglie voi, è un fatto reciproco. Io m’innamorai di quei momenti condivisi con altri e di quella sospensione in attesa di sapere come sarebbe andata a finire. E, in seguito, cominciai ad amare questo lavoro incredibile».

Qualche avvisaglia prima dell’immersione totale?

«Un’esperienza friulana in compagnia con il regista Nicola Fraccalaglio, avevo diciassette anni. Un paio d’anni prima incontrai un’attrice della Nico Pepe, Paola Aiello, che m’invitò a casa sua a leggere a voce alta, sapendo della passione forte. Lei aveva un’immensa libreria. Fu un inizio travolgente».

Uscire dal Piccolo garantisce all’allievo di trovare un palcoscenico libero?

«Siamo stati accuditi con amore. Il direttore Carmelo Rifici intercettò i nostri percorsi di giovani diplomati. Durante il triennio, poi, molti maestri attraversarono la porta d’ingresso per venirci a regalare la loro esperienza e, magari, anche offrirci qualche particina».

Le andrebbe di ripassare uno spettacolo al quale lei partecipò come moglie di Matteotti, ovvero “M” di Scurati, ridotto per il teatro?

«Speravo in una tournée più lunga, lo ammetto. Le settimane allo Streher di Milano e all’Argentina di Roma sono state indimenticabili. Massimo Popolizio, poi, è un gigante.

Lui s’incaricò di sforbiciare con cura il tomo dell’autore napoletano, producendo un doppio Mussolini: l’uomo, interpretato da Tommaso Ragno e come personaggio di spettacolo, una specie di domatore di leoni».

Non c’è possibilità di vederlo da qualche parte?

«Ahimè non più. D’altronde con diciotto attori in scena è una rappresentazione assai costosa per chi l’acquista. Con due mostri sacri, Popolizio e Ragno, altri interpreti di rango e ben cinque ex studenti del Piccolo, fra cui la sottoscritta. Dico questo per farle capire l’affettuoso senso del dopo corso dei dirigenti della scuola».

Il presente, però, è un cortometraggio in uscita a Venezia. Affronterà il tappeto rosso?

«Ah, glielo saprò dire il 4 mattina. Non ne ho idea di come funzionerà il protocollo veneziano. La proiezione avverrà in sala Perla, al Casinò del Lido e, comunque, sarà un pomeriggio esaltante».

“De l’amour perdu”. Ci apre un poco la porta per curiosare?

«Mi permetto di aggiungere che la storia scritta da Quagliozzi (17 minuti, 2023) è bellissima. Lo so, sono sfacciatamente di parte, però è così.

Nel periodo dell’occupazione nazista in Francia una monaca è divisa fra l’amore verso Dio e quello carnale. Io sono Lena, la sua tentazione terrestre. Ah, è importante: l’abbiamo recitato in francese».

Quindi lei padroneggia l’idioma transalpino?

«Me la cavicchio, ma simulo molto bene».

Francesca e il cinema.

«Un rapporto intenso. Le mie maestre? Betty Davis, Joan Crawford e le loro insuperabili doppiatrici».

Dopo Venezia che farà?

«Mi aspetta, paziente, il teatro. “La pulce nell’orecchio”, di Feydeau e, a dicembre, “Demoni” con Claudio Autelli, scritto da Fabrizio Sinisi, ispirato, appunto, ai Demoni di Fëdor Dostoevskij».