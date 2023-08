Dal sommergibilista Favino al Pinochet di Larraín: i film in mostra a Venezia

Le vite degli altri. La mostra n.80 le scandaglia, immergendosi, in particolare, in quelle autentiche, più o meno conosciute. Tra Concorso e Fuori concorso gli schermi si riempiranno delle vite di tanti personaggi della storia, della musica e dell’arte.

Si comincia dal film di apertura e dalla vicenda del comandante di sommergibile Salvatore Todaro in Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino mentre il danese Nikolaj Arcel, in The Promised Land, prende spunto dalla politica colonizzatrice del re danese Frederick V.

E poi ancora le figure iconiche del grande direttore d’orchestra Leonard Bernstein (Maestro, diretto e interpretato da Bradley Cooper) e di Enzo Ferrari (Ferrari, dirige Michael Mann), per approdare, infine, alla musica e all’arte.

Da Elvis a Jannacci

Elvis Presley visto attraverso gli occhi della moglie nel film di Sofia Coppola (Priscilla); l’omaggio al leggendario compositore Ryuichi Sakamoto (Opus di Neo Sora) e al talento più eclettico e spiazzante della musica italiana (Enzo Jannacci Vengo anch’io di Giorgio Verdelli) fino alla parabola ironica dedicata a Salvador Dalì (Daaaaaali!) dell’imprevedibile Quentin Dupieux.

Non solo biografie ma anche vicende storiche ricostruite in tutta la loro drammaticità. Il film di chiusura Fuori concorso ripercorre il disastro aereo sulle Ande del 1972 quando alcuni dei sopravvissuti furono costretti a cibarsi dei cadaveri delle vittime per non morire (La Sociedad de la Nieve di J.A. Bayona) mentre Richard Linklater racconta in Hit Man la vera storia di un poliziotto infiltrato che finge di essere un sicario.

Le indagini dei giorni nostri

Fin qui le vite “vere”. Ma la mostra si insinua anche tra quelle “inventate”, per affrontare i temi più diversi. L’immigrazione (Io Capitano di Matteo Garrone” e The Green Border di Agnieszka Holland), il razzismo e la discriminazione (Origin di Ava Duvernay e Lubo di Giorgio Diritti), i diritti civili e l’ambiente (Woman of della coppia Szumowska-Englert ed Evil Does Not Exist di Ryusuke Hamaguchi), la riflessione sul peso determinante del caso nel nuovo film francese di Woody Allen (Coup de Chance) e sui media nella catena esplosiva degli eventi raccontati da Luca Barbareschi in The Penitent – A Rational man e nella squadra di redattori d’assalto di Vivants di Alix Delaporte.

Non manca il cinema di genere, anche se molte delle allegorie restano smaccatamente scoperte. Così il dittatore cileno Pinochet diventa un vampiro nel film di Pablo Larraín, El Conde; Stefano Sollima osserva la decadenza di Roma, ambientandovi un film distopico e incendiario (Adagio) e Bertrand Bonello immagina una società in cui le emozioni sono diventate una minaccia (La Bête).

Gli specialisti del brivido

Tanti anche i thriller che virano nell’horror: da Luc Besson (Dogman) a David Fincher (The Killer), dalla Frankenstein al femminile (interpretata da Emma Stone) nel film di Yorgos Lanthimos (Poor Things) all’incubo intinto di fantascienza del regista tedesco Timm Kroger (Die Theorie Von Allem) e agli strani poteri di una ragazzina in Holly del belga Fien Troch fino ad arrivare alla black comedy di Roman Polansky (The Palace) che racconta una sorta di “fine del mondo” durante il veglione di Capodanno del 2000.

Il Leone d’oro alla carriera

E se il mondo ha davvero le ore contate nell’ultimo film del Leone d’oro alla carriera Liliana Cavani (L’ordine del tempo), quello di Pietro Castellitto (Enea) è brutto e cinico e quello di Saverio Costanzo (Finalmente l’alba) pone fine ai sogni e alle illusioni.

Per uscire da una realtà sempre più traumatica (anche nei rapporti di coppia, come nell’ultimo film di Stéphane Brizé, Hors-Saison), bisogna affidarsi all’incontro tra l’universo stilistico di Wes Anderson con la dimensione poetica e surreale di Roald Dahl (The Wonderful Story of Henry Sugar), all’esperienza sensoriale di Harmony Korine (Aggro Dr1ft), alla nuova esplorazione del grande Frederick Wiseman (questa volta per raccontare una giornata tipica in un ristorante tre stelle Michelin, Menu Plaisirs - Les Troisgors) o, ancora, alle riflessioni del più importante regista tibetano Pema Tseden nel suo film postumo Snow Leopard.

Non sarà, purtroppo, l’unico: anche il nuovo lavoro Fuori concorso di William Friedkin (The Caine Mutiny Court-Martial) sbarcherà a Venezia senza il suo autore, scomparso lo scorso 7 agosto. —

