Il teatro di quartiere presenta a Pordenone il Music comedy show

Teatro di quartiere e musica lunedì 28, in programma, nella Destra Tagliamento, in attesa dell’avvio, martedì, a Pordenone dell’edizione 2023 del festival L’Arlecchino Errante.

In città, nell’area festeggiamenti via delle Grazie, al polisportivo di via Gemelli, nel quartiere San Gregorio, alle 21 c’è il recupero dello spettacolo “Music comedy show” portato in scena dall’Accademia teatrale spettacolo Carnia, per la regia di Alessando Mistichelli, con lo stesso Mistichelli, Rosemarie Maieron e e Marius Cosmin: una coppia sposata si mette a nudo portando alla luce i difetti del mondo maschile e di quello femminile. Sulla colonna sonora suonata e cantata dal vivo, gli artisti si confrontano in un combattimento senza esclusione di colpi.

Già alle 20.30, nella Casa delle attività di via Prata, è atteso “Et voilà”, spettacolo di magia per bambini.

A Roveredo in Piano, il concerto d’organo per San Bartolomeo, dedicato alla memoria di don Walter Costantin, porta in duomo, alle 20.45 “La strana coppia. Un tour musicale nelle Alpi Svizzere”, con Freddie James all’organo e Lisa Stoll al corno delle alpi. E c’è musica anche per il gran finale della sagra di Prodolone di San Vito al Tagliamento, oggi, con l’Orchestra Gimmy e i Ricordi, sul palco alle 21.15.

Tutto è pronto, intanto, a Pordenone, per il festival L’Arlecchino Errante, che martedì prenderà il via alle 18.30 nel chiostro della biblioteca con il flamenco: in programma la conferenza-spettacolo interattiva “El mundo del baile flamenco” a cura del giovane gruppo Flamenco Sevilla Viva da Siviglia, con Paulina Fornés (ballo), Ivàn Carrillo Jiménez (ballo), Indira Aparicio (canto), Javier Gomez “Cuadrao’’ (chitarra), Gerardo Martinez (percussioni).

Nell’occasione si terrà anche un brindisi di inizio festival con sangria e pinchos. Sarà uno sguardo rigoroso sulle origini del ballo flamenco e sui suoi sviluppi contemporanei, lontano dal mito romantico e con la piena consapevolezza dei risvolti economici di quest’arte nell’attualità.

E un’illustrazione precisa dei codici dello spettacolo flamenco di “tablao” (tavolato, palcoscenico di legno), che consentono una improvvisazione di alto livello e una creazione collettiva con la partecipazione di tutti i componenti del gruppo. Nei giorni successivi il gruppo Flamenco Sevilla Viva compirà una serie di incursioni in città, “bailando flamenco” sulla pubblica via.